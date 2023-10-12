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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين.. كتائب الشهيد أبو علي مصطفى تتبنى عملية القدس وتنعى منفذها

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، ضمن "طوفان الأقصى"، مسؤوليتها عن عملية القدس البطولية حيث منفذها المقاتل خالد محتسب.

ووفق وكالة الصحافة الفلسطينية صفا؛ فأن  تلك العملية تأتي رداً على جرائم الاحتلال البشعة في قطاع غزة والقدس والضفة بحسب ماذكرت الكتائب الفلسطينية.

وكان قد تم إطلاق نار قرب باب الساهرة أحد أبواب البلدة القديمة للقدس المحتلة وتحديدا على مركز شرطة الاحتلال في شارع صلاح الدين.

وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع القدس بحثًا عن من حيث أصيب شاب فلسطيني بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليه، زعم تنفيذه عملية إطلاق نار في القدس المحتلة.

وارتفع عدد الإصابات في الاشتباك المسلح بالقدس إلى ست إصابات في صفوف الاحتلال.

واستنفرت قوات الاحتلال في البلدة القديمة بالقدس.

وأغلقت القوات أبواب البلدة القديمة بالقدس ومداخل بلدات أخرى بعد عملية إطلاق النار
 

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