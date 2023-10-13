عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال كبير علي حملات التبرع بالدم للفلسطينيين بالأقصر.. والمحافظ: معدن الشعب الأصيل

اقبال كبير علي حملات
اقبال كبير علي حملات التبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني في ا

شارك المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، في  حملة التبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني في ميدان صلاح الدين بوسط مدينة الأقصر، وهي الحملة التي تنظمها مؤسسة شفاء الاورمان التي تعمل تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي وذلك بناء على توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ضبط شابين بحوزتهما مواد مخدرة في الأقصر

انطلاق فعاليات "كوني أقوى" بقرى الأقصر لتوعية السيدات بسرطان الثدي

وأكد المستشار مصطفي الهم ، محافظ الأقصر ، أن التبرع بالدم واجب علي كل مواطن قادر علي التبرع مؤكدا دعم مصر قيادة وشعبا للأخوة في فلسطين ضد ما يتعرضوا له من عدوان غاشم .


وأضاف محافظ الأقصر أن التكدس والزحام الشديد علي مواقع التبرع تدل علي معدن الشعب المصري الاصيل الذي لا يفوت فرصة ليثبت أن مصر هي قلب العروبة النابض التي تقف دائما مواقف مشرفة لنصرة الشعب الفلسطيني.

ووجه محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان وعضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي ، الشكر لمحافظ الاقصر علي دعمه لحملات التبرع بالدم ولكل أبناء الاقصر الذين التفوا لانجاح الحملة مشيرا أن الإقبال كبير ومن المتوقع أن يتزايد مساء اليوم.
وانطلقت حملة التبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني بمحافظة الأقصر  اليوم الجمعة، في ثلاث مناطق وهي مدينة الأقصر ومدينة اسنا ومدينة ارمنت وسط إقبال كبير من المواطنين .

IMG-20231013-WA0024
IMG-20231013-WA0024
IMG-20231013-WA0023
IMG-20231013-WA0023
IMG-20231013-WA0022
IMG-20231013-WA0022
IMG-20231013-WA0025
IMG-20231013-WA0025
IMG-20231013-WA0021
IMG-20231013-WA0021
IMG-20231013-WA0019
IMG-20231013-WA0019
IMG-20231013-WA0017
IMG-20231013-WA0017
IMG-20231013-WA0020
IMG-20231013-WA0020
الأقصر التحالف الوطني التبرع بالدم التحالف الوطني للعمل الأهلي الرئيس عبدالفتاح السيسي انطلاق فعاليات بسرطان الثدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا كتب لي عمر جديد | تعرّض نجم الزمالك لحادث بسيارته

أمم إفريقيا.. ساديو ماني مصدوم من وقوع السنغال في مجموعة الموت

نزل 10 آلاف جنيه.. سعر طن الحديد اليوم الجمعة 13-10-2023

جمع 14 ألف توكيلا فقط| أحمد طنطاوي يعلن انسحابه من خوض الانتخابات الرئاسية

فقد احترامه ولا نريده مستقبلا .. موقع إفريقي يفتح النار على نجم الأهلي

700 جنيه|هزة قوية في أسعار الذهب بعد قفزة الأمس وعيار 21 مفاجأة

دعاء لأهل فلسطين والقدس.. 40 دعوة لنصرتهم في ساعة استجابة الجمعة

عاجل.. أنباء عن إسقاط طائرة حربية إسرائيلية فوق قطاع غزة.. فيديو

ترشيحاتنا

الصحة العالمية: عمليات الإخلاء القسري «عقوبة إعدام» لمرضى غزة

جمع 14 ألف توكيلا فقط| أحمد طنطاوي يعلن انسحابه من خوض الانتخابات الرئاسية

لحظة إصابة صحفية بجنوب لبنان في العدوان الإسرائيلي | شاهد

10 سلع رئيسية | رسميًا .. بدء انخفاض الأسعار في الأسواق غدا

دعاء يوم الجمعة للزوج .. احرصي على هذه الكلمات في يوم الاستجابة

مصطفى بكري يكشف 3 سيناريوهات خطيرة من الاحتلال ضد فلسطين| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سلطة بطاطس بالحمص.. بأسهل الخطوات

يصيب الجنين بالتشوهات.. تحذير للحامل من شرب الشاي

عناصر غذائية تحميك من مرض القلب ومشاكل الكوليسترول بالدم.. احرص على تناولها

أفضل 5 زيوت تقليدية للعناية بالشعر المجعد

فيديو

لا تحتاج وقود ٢٠ سنة .. قدرات حاملة الطائرات جيرالد فورد الأمريكية لدعم إسرا.ئيل

إقامة جبرية لـ ميسي في منزله 4 أشهر

في ليلة واحدة .. زلازل تضرب 5 دول حول العالم .. فيديو

تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء.. بوتين يحذر والأردن ترفض.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ