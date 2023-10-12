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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق فعاليات "كوني أقوى" بقرى الأقصر لتوعية السيدات بسرطان الثدي

إنطلاق فعاليات «
إنطلاق فعاليات « كوني أقوي» بقري الأقصر لتوعية السيدات بسر

انطلقت في محافظة الأقصر  فعاليات مبادرة "كونى أقوى"،التي تنظمها مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في عدد من القري والمدن بمحافظات الصعيد.

وتعتبر المبادرة  ضمن حملات توعية للسيدات بالمؤسسات الحكومية  عن مرض سرطان الثدي والاكتشاف المبكر ، بجانب التعريف بطرق الكشف المبكر عن المرض في مراحله الأولى، وكيفية علاجه داخل مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، وذلك تزامنا مع الاحتفال بشهر أكتوبر الوردى للتوعية ضد مرض سرطان الثدى والاكتشاف المبكر للمرض.

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واكد الدكتور هانى حسين، مدير المستشفى، إن مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، ينظم العديد من الفعاليات بمختلف المحافظات للمشاركة فى شهر أكتوبر الوردى، الذى يعد شهر التوعية بسرطان الثدي، مشددا على أهمية الاكتشاف المبكر للمرض الذي يساعد على الشفاء التام منه، مؤكدا أن ذلك إيمانا من المستشفى بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدى ودورها المجتمعي فى خدمة محافظات الصعيد

وقال محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان أن مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان تعمل على تكثيف حملات الكشف المبكر عن سرطان الثدي بمناسبة شهر أكتوبر الوردي ، مشيرا إلى أن الحملات مستمرة بالتنسيق مع  التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي والعديد من المؤسسات والجمعيات والهيئات، وذلك فى إطار الدور المجتمعى للمستشفى فى كافة محافظات الصعيد

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