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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مبادرة البصمة الخضراء تحصد المركز الأول بمسابقة المشروعات الذكية في الأقصر

مسابقة المبادرة الوطنية
مسابقة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالأقصر

نجحت مبادرة "البصمة الخضراء"، التي تقوم بتنفيذها مؤسسة أي إف للتنمية الإجتماعية  بقرية الدير بمركز إسنا جنوب الأقصر  ضمن مبادرة حياة كريمة وبالتعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية  والتضامن الاجتماعي في حصد المركز الأول بمسابقة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في فئة المشروعات غير الهادفة للربح ، والصعود للمنافسة علي  المشاركة في فعاليات COP28 بالامارات  وذلك بعد النجاح الذى حققه المشروع  في خفض الانبعاثات الكربونية ب 137 كيلوجرامًا لكل متر مربع سنويًا وزراعة أسطح المباني والمنازل  بنجع الفوال بقرية التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر .

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وقالت هناء حلمي الرئيس التنفيذي لمؤسسة أي إف للتنمية الإجتماعية، إن مبادرة "البصمة الخضراء " ، تستهدف تقديم نموذج للقرية الخضراء الذكية ، يمكن تطبيقه في مختلف أنحاء مصر من خلال خلق نموذج اقتصادي بعائد بيئي  واجتماعي مدرك لأبعاد التحول الرقمي والشمول المالي ، يستهدف في المرحلة الأولى منه والتي يتم تنفيذها في نجع الفوال بقرية الدير علي تدريب وتمكين السيدات لزراعة أسطح  المباني والمنازل ، لرفع الوعي البيئي وزيادة المساحة الخضراء والحد من  الانبعاثات الكربونية وكذلك استخدام وسائل تكنولوجية حديثة في الري لترشيد استخدام المياه.


ونجحت المبادرة منذ إطلاقها في منتصف 2023 في تدريب أكثر من 50 سيدة علي أعمال زراعة الصبار بنجع الفوال و قرية الدير ، وتم تدريبهم بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة علي أعمال زراعة الصبار والعناية به ، ويتم استخدام المستخرجات  في إنتاج مواد يحتاج إليها السوق المحلي والسياحي بالأقصر .
 

وأضافت حلمي أن المبادرة تستهدف ثلاثة محاور رئيسية الأول هو خفض الانبعاثات الكربونية بمعدل 137 كجم في كل متر مربع سنويا وقد نجحت المرحلة الأولي التي تم تنفيذها بالفعل في تقليل الانبعاثات الكربونية بمعدل 3 طن سنويا ، أما المحور الثاني فيعتمد علي تدريب السيدات علي المهارات الفنية والتسويقية لرفع مستوى معيشتهم  وزيادة التوعية بقضايا التغيرات المناخية مصادر دخل لهم ، بينما يأتي المحور الثالث الخاص بالمحور الاقتصادي  والذي يرتكز علي إنتاج مواد طبيعية مستدامة ذات قيمة عالية علي مستوى السوق المحلي والسياحي بالأقصر مما يساهم في رفع مستوى الدخل للسيدات في الدير ونجع الفوال .
 

كانت نتائج المسابقة قد تم إعلانها في  المؤتمر الإقليمي الثاني الذى تم عقد بالأقصر  للإعلان عن المشروعات الفائزة بالدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية 2023 بمحافظات (سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان)، وذلك بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

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