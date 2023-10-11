رئيس جامعة الأقصر يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى بكليتي الآثار والحاسبات

شهد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى بكليتي الآثار والحاسبات والمعلومات بحضور عميدي ووكلاء الكليتين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وقدم رئيس الجامعة، التهنئة لأبنائه الطلاب بالعام الجامعى الجديد، متمنيًا لهم النجاح والتوفيق، موجهًا التحية إلى القيادة السياسية الرشيدة والقوات المسلحة الباسلة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة وذكرى المولد النبوى الشريف، مؤكداً على استعداد الجامعة لتقديم كافة الدعم اللامحدود، وتذليل كافة العقبات، للنهوض بالمستوى التعليمي والخدمات المقدمة.

ورحب رئيس الجامعة بالطلاب الجدد متمنياً لهم عاماً دراسياً موفقاً، مشيرًا إلى أنه يتم تنظيم هذه الاحتفالات والأنشطة التعريفية مع بداية العام الدراسي، لخلق نوع من الدمج بين الطلاب الجدد والقدامى و تشجيع الطلاب و دعمهم في المرحلة التعليمية الجديدة، داعيًا الطلاب إلى الاهتمام بالأنشطة الطلابية والمشاركة الفعالة بها لأهميتها في بناء شخصية الطالب الجامعي.

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