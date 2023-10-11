مديرية عمل الاقصر تجري مقابلات شخصية للشباب راغبى التدريب على 4 مهن

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الأقصر، عن بدء المقابلات الشخصية للشباب من الجنسين راغبى التدريب الذين تقدموا للحصول على الدورات التدريبية المجانية التى توفرها المديرية لأبناء المحافظة ، للتدريب على مهن التفصيل و الخياطة ، والمشغولات اليدوية ، وصيانة المحمول ، وصيانة الكمبيوتر .

وذلك من الاحد 15 حتى الخميس 19 أكتوبر الجاري، بمقر ديوان المديرية بالأقصر – شرق السكة الحديد بجوار المطافى ، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين المديرية وبرنامج الأغذية العالمى WFP ، التابع للأمم المتحدة . يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل بالمحافظات ، وزيادة عدد الدورات لتستوعب مزيد من الشباب الراغب فى التدريب لتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة او بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم .

واوضح الدكتور هشام عبد الله مدير المديرية، أن مثل هذه الدورات التدريبية تهدف إلى تدريب الشباب وتأهيلهم على المهن الواردة بالإعلان والسابق نشره على الصفحة الرسمية للوزارة المديرية . وأشار إلى أن المتدرب يحصل على شهادة معتمدة من كلاً من وزارة العمل وبرنامج الأغذية تفيد إجتيازه للدورة بنجاح، فضلاً عن ما يحصل عليه المتدرب من بدل انتقال نقدي يومياً مع وجبة خفيفة خلال اليوم، كما يتم تسليم المتدربين الأدوات الكتابية وكل ما يلزم العملية التدريبية بالمجان مجانا.