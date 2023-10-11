رئيس جامعة الأقصر يناقش الاستعدادات النهائية لافتتاح مركز التطوير الوظيفي رسميًا

عقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اجتماعًا مع مسئولي مركز التطوير الوظيفي بالجامعة، بقيادة الدكتور صلاح ابو الحسن، مدير المركز، لبحث الاستعدادات النهائية لافتتاح المركز رسميًا بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي و الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية.



جاء ذلك في وجود الدكتور محمد نصر الجبالي، عميد كلية الألسن والدكتورة مها فخري، مدير المشروع بالجامعة الأمريكية، و الدكتورة دينا جوهري نائب مدير المشروع بالجامعة الأمريكية، و الدكتورة أمل عبدالواحد، مدير المشروع بجامعات إقليم الصعيد.

وقال رئيس جامعة الأقصر، إن مركز التطوير الوظيفي ملقى عليه دور كبير في دعم الطلاب والخريجين، وتحسين مهاراتهم الشخصية لمواكبة مُتطلبات سوق العمل، والقدرة على المنافسة من خلال تقديم الإرشاد المهني والتدريب على مهارات التوظيف، مما يعد مساهمة فعالة لخدمة المجتمع المحلي بالمحافظة وخدمة مصر.

وجرى إنشاء المركز الجامعي للتطوير الوظيفي في جامعة الأقصر وفقًا لبرتوكول تعاون تم توقيعه مع الجامعة الأمريكية، حيث اتفق الطرفان بموجبه على إنشاء المركز بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالتعاون الفني مع مركز الاستشارات المهنية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.