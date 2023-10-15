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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى وفاته.. تعرف على عدد زيجات وآخر أعمال أحمد عبد الوارث

احمد عبد الوارث
احمد عبد الوارث

يوافق اليوم 15 أكتوبر ذكرى وفاة الفنان أحمد عبد الوارث، الذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض عن 71 عاما.

أحمد عبد الوارث قدم العديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن المصري.


ونستعرض لكم في التقرير التالي أبرز المعلومات عن الفنان الراحل أحمد عبد الوارث:-


- ولد الفنان الراحل أحمد عبد الوارث في 18من اكتوبر عام 1947.


-حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، من دفعة عدد كبير من الفنانين ومنهم نور الشريف وعفاف شعيب وأحمد زكي.


-تزوج أحمد عبد الوارث من الفنانة الكوميدية الراحلة سعاد نصر، وأنجب منها طفلين هما طارق وفيروز ، ولكن انفصل عنها بعد فترة، ولكن بالرغم من ذلك ظلت تجمعهما علاقة طيبة بعد الطلاق، وفي وفاتها كان أول الحاضرين للجنازة، وكانت تظهر عليه معالم الحزن على فراقها.

- تزوج أحمد عبد الوارث المرة ثانية، من سيدة سورية خارج الوسط الفني وأنجب منها ابنتيه ميران وآلاء، واتجهت ميران إلي مجال التمثيل وشاركت في مسلسل كلبش 2 .

آخر أعمال الفنان القدير أحمد عبد الوارث مسلسل «أرض جو»، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، أحمد فؤاد سليم،مها أبو عوف ، من تأليف محمد عبد المعطي ، إخراج محمد جمعة،والذى عرض في السباق الرمضاني عام 2017.

أحمد عبد الوارث

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