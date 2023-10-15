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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراه .. قصة مشهد لـ هادي الجيار أبكى الجمهور بعد وفاته

هادي الجيار
هادي الجيار

تحلّ اليوم الأحد 15 أكتوبر، ذكرى ميلاد الفنان هادي الجيار، الذي ولد بمثل هذا اليوم عام 1949، ورحل عن عالمنا في 10 يناير من العام قبل الماضي 2021، عن عمر يناهز 71 عامًا. 

 

آخر مشاهد هادي الجيار على الشاشة 

خطف الفنان الراحل هادي الجيار، الأنظار إليه بمشهد وحيد ظهر به في الحلقة الأولى لمسلسل الاختيار 2، حيث إن هذا المسلسل هو آخر أعماله الفنية التي قدّمها قبل وفاته.

وجسّد الفنان هادي الجيار، دور رفاعي، والد ضابط الأمن المركزي يوسف رفاعي «أحمد مكي»، وظهر في المشهد وهو يشترك مع متظاهري ثورة 30 يونيو المطالبة بعزل محمد مرسي، ويتحدّث إلى ابنه في الهاتف، الذي يطارد العناصر الإرهابية.

ولم يستكمل هادي الجيار، دوره كاملًا في التصوير، إذ كشف مؤلف العمل، أن «الجيار» قام بتصوير 80% من المسلسل فقط، ليقوم المؤلف بإجراء تعديلات بسيطة على السيناريو بعد الوفاة. 

 

آخر أعمال هادي الجيار قبل وفاته

يُذكر أن آخر أعمال الفنان هادي الجيار مسلسل "شديد الخطورة"، بطولة أحمد العوضي وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير.

كما شارك الفنان هادى الجيار انضم في وقت سابق لمسلسل "الاختيار 2" من بطولة النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكى، المقرر أن يعرض في شهر رمضان المقبل، إخراج بيتر ميمي، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجي عملًا ضخمًا خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكي. 

 

وفاة هادي الجيار 

ورحل هادي الجيار، عن عالمنا في 10 يناير عام 2021، بعد صراع مع فيروس كورونا - كوفيد 19، وتدهورت حالته الصحية في أيامه الأخيرة، وتم وضعه في قسم العناية المركزة بمستشفى الهرم. 

 

أخر ما كتبه هادي الجيار 

كتب هادي الجيار، قبل وفاته بأيام، منشورًا -عبر حسابه الرسمي على فيسبوك- أعلن من خلاله إصابته بفيروس كورونا، ولم يكن يعلم أن الوباء سيقتله وينهي حياته، فكتب: «ضربني فيروس كورونا اللعين.. نسألكم الدعاء بالشفاء».

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