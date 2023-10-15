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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المقاومة تجبر زعيم أغلبية مجلس الشيوخ الأمريكي على الاختباء في ملجأ بتل أبيب | فيديو

صدى البلد

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر على وسائل التواصل الاجتماعي، إن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الذين كانوا يزورون إسرائيل تم نقلهم إلى ملجأ في تل أبيب، اليوم الأحد، بعد تحذير من هجوم صاروخي.

 

ذكرت وكالة أسوشييتد برس أن شومر نشر صورة له مع الجمهوري ميت رومني من ولاية يوتا في الملجأ.

 

قال في تغريدة له: أثناء وجودنا في تل أبيب اليوم، تم نقل وفدنا إلى أحد الملاجئ لانتظار انتهاء الصواريخ التي أطلقتها حماس. إنه يظهر لك ما يجب على الإسرائيليين أن يمروا به. وعلينا أن نقدم لإسرائيل الدعم المطلوب للدفاع عن نفسها.

 

جاء ذلك خلال زيارة وفدا من مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى إسرائيل لإظهار دعم أمريكا المستمر. 

 

عقد الوفد اجتماعات مع القادة الإسرائيليين. وسيقودون جهود في مجلس الشيوخ الأمريكي لتزويد إسرائيل بالدعم المطلوب.

مجلس الشيوخ تشاك شومر الاحتجاج في تل أبيب

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