عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة أمريكية: طوفان الأقصي ينهي الوفاق بين روسيا وإسرائيل

صدى البلد

سعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لسنوات إلى إقامة ما أسماه علاقة "معقدة" مع الكرملين، وحافظ على علاقات ودية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 

ووفقا للتحليل الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، فإن غزو روسيا لأوكرانيا فشل في قلب التعاون بينهما، وظل الزعيمان على اتصال عبر الهاتف، وأعلن نتنياهو عن نهج عدم الانحياز، ورفض تقديم المساعدات الفتاكة أو أنظمة الدفاع الجوي إلى كييف، على الرغم من الضغوط الغربية.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد الهجوم الذي شنه المقاومة الفلسطينية على إسرائيل، يبدو أن المحادثات قد توقفت، حيث يعد بوتين أحد زعماء العالم القلائل الذين لم يتصلوا بـ نتنياهو لتقديم الدعم. 

وقالت فيرا ميشلين، المسؤولة السابقة في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: "كان بوتين ونتنياهو يتواصلان بشكل متكرر". وأضافت: "الصمت الحالي يدل على النهج الروسي المختلف". 

وأشارت صحيفة الأمريكية أن إنهاء الوفاق بين روسيا وإسرائيل يسلط الضوء على تحول جذري أكبر يجري الآن في دور روسيا في الشرق الأوسط، خصوصا وانه منذ شن بوتين حربه في أوكرانيا، قامت روسيا بتحويل علاقتها التي كانت متوازنة بعناية مع إيران مع تعزيز العلاقات مع الدول العربية مثل مصر والعراق والإمارات العربية المتحدة.

وقال نيكولاي كوزانوف، الخبير في العلاقات الروسية الإيرانية في جامعة قطر: "تبحث روسيا عن شريك يمكنه تقديم الأسلحة، لكن احتضانها لإيران مدفوع أيضًا بمشاعر أوسع معادية للغرب". وامتد هذا الاحتضان إلى حماس التي ترعاها إيران، ونفذت هجوم طوفان الأقصي. 

وثمنت حماس على قناتها على تطبيق “تليجرام موقف بوتين بشأن الحرب الدائرة، حيث لم تستنكر روسيا طوفان الأقصي.

 وأشار أندريه جوروليف، نائب مجلس الدوما وعضو لجنة الدفاع فيه، إلى فعالية حماس في التغلب على الدفاعات الإسرائيلية وكتب على قناته على تلجرام أن القوات الروسية يمكن أن تتعلم من أساليبها والرد الإسرائيلي.

ولفتت الصحيفة إلى أن روسيا تؤيد إقامة دولة فلسطينية على حدود إسرائيل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي أول تعليق له على هجمات المقاومة الفلسطينية في وقت سابق من الأسبوع الماضي، انتقد بوتين الولايات المتحدة، واصفًا الهجمات بأنها "مثال واضح على فشل سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط"، التي لم تدافع أبدًا عن مصالح الفلسطينيين في محادثات السلام. 

وبالمثل، ألقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف باللوم على الولايات المتحدة في احتكار السلام الفاشل بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وبعد أيام، التقى مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ودعا الاثنان إلى وقف فوري لإطلاق النار وإجراء محادثات مدعومة دوليا.

نتنياهو بوتين طوفان الأقصى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم| تحرك أسعار الذهب مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

صدمة في الوسط الفني .. العثور على جثة مخرج شهير وزوجته في منزلهم

مخرج شهير يزور جيش إسرائيل ويدعمهم ضد فلسطين

جدتها ترد على الأنباء.. حقيقة ظهور لينا أحمد الفيشاوي بـ الصليب| خاص

الأهلي على صفيح ساخن.. تمرد نجم الأحمر واعتذار الخطيب وكولر يبحث عن بديل موديست

ضربة قوية للمنتفعين.. الحكومة تمنع تداول السكر لخفض الأسعار

لاعب سوبر.. شوبير يكشف عن أولى صفقات الأهلي الشتوية

رسميا.. إسرائيل تعلن عدد أسراها لدى المقاومة الفلسطينية

ترشيحاتنا

بعد موافقة رابطة الأندية .. مباريات سيراميكا كليوباترا على ملعب ستاد السويس

قرار عاجل من إسرائيل بوقف خطوط النقل في المستوطنات علي الحدود الشمالية

السيسي يبحث مع رئيس الوزراء ملفات العمل الداخلي والمشروعات الجاري تنفيذها

مصر تعرض هدنة إنسانية لـ ساعات لإدخال المساعدات إلى غزة

رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ مبادرة خفض الأسعار ..تعرف علي القيمة الجديدة

ماذا يحدث بآخر ساعة قبل المغرب؟.. 10 عجائب و23 دعاء مستجابا الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوتوشوب ولا بجد؟.. حورية فرغلي تستعيد جمالها | لن تصدق

فيديو يثير جدلا لضابط أمريكي أثناء إلقائه القبض على سيدة في كاليفورنيا

ملابس غير معتادة.. شاهد مي حلمي تستعرض جمالها

القصف ليل نهار على غزة..فيديو مؤثر لشهادة طفلة بريطانية من أصل فلسطيني

فيديو

بعد روسيا.. الصين تتحرك وتحذر من الوضع في قطاع غزة

مصر ترفض مرور رعايا أمريكا من معبر رفح وتشترط عبور المساعدات لغزة

حما.س تتحدى إسرائيل.. 40 ألف مقاتل على أهبة الاستعداد وأسلحتهم لم تمس

مسافة السكه لأهلنا في فلسطين.. مؤسسة أبو العينين تجهز قافلة إغاثية ضخمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ