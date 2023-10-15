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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دفن عشرات الشهداء المجهولين في مقبرة جماعية بقطاع غزة.. فيديو

صدى البلد

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأحد، عن دفن عشرات الشهداء مجهولي الهوية في مقبرة جماعية، بعد أن استشهدوا في الهجمات الإسرائيلية على القطاع.

 

قال رئيس المكتب الإعلامي، سلامة معروف، خلال مؤتمر صحفي، إن هذه الخطوة تأتي في ظل تراكم عشرات القتلى الذين لم يتم التعرف عليهم خلال الأيام الماضية من الهجمات الإسرائيلية.

 

ذكر معروف أن مشرحة الشهداء في مستشفى الشفاء كانت مكتظة بهم، فيما كان يصل العشرات من الشهداء الآخرين أطفال ونساء ورجال وشيوخ. 

 

أضاف: قمنا بتجهيز مقبرة جماعية في مقبرة الطوارئ من أجل دفن هؤلاء الشهداء الذين لم يتم التعرف عليهم. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والمشروعة من قبل وزارات الصحة والأوقاف والطب الشرعي. 

 

أوضح معروف، أنه تم تصوير وتوثيق هؤلاء الشهداء، وتوثيق علاماتهم المميزة، ليتمكن الأهالي الذين قد يكون لديهم مفقودين من معاينتهم لاحقاً. 

 

ارتفع إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين اليوم إلى أكثر من 2450، مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم التاسع.

 

وبحسب وزارة الصحة في غزة، فقد استشهد نحو 150 شخصًا في الهجمات الإسرائيلية خلال نهار اليوم. أفادت التقارير أن أكثر من 9200 آخرين أصيبوا بجروح مختلفة منذ بداية جولة القتال الحالية مع إسرائيل في السابع من الشهر الجاري.

 

فيما أعلنت وزارة الصحة في رام الله أن 56 فلسطينيا وأكثر من 1200 أصيبوا خلال الفترة نفسها برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

غزة الشهداء مقبرة جماعية الهجمات الإسرائيلية

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