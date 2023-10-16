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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تطلق أحدث هاتف اقتصادي بـ 3000 جنيه فقط

سامسونج بتفرح الغلابة
سامسونج بتفرح الغلابة وتطلق أحدث هواتفها الاقتصادية بـ 3000

الإعلان عن تفاصيل سلسلة A05  تم في سبتمبر، ولم تكشف شركة التكنولوجيا العملاقة سامسونح عن سعرها وتوافرها، ولكنها الآن كشفت عن هذه التفاصيل للسوق الفلبينية. 

يتميز A05 و A05s بشاشة 90 هرتز، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، ومساحة تخزين تصل إلى 128 جيجابايت، وبطاريات كبيرة مع دعم الشحن السريع. دعونا نتعمق في مواصفات وميزات وأسعار هذه الهواتف:

 

مواصفات وميزات Samsung Galaxy A05 و Galaxy A05s

 

ويتميز Galaxy A05 بشاشة PLS LCD بجودة عرض HD+ بقياس 6.7 بوصة، ومعالج Helio G85، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت، ومساحة تخزين بسعة 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت. يأتي مع بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 25 واط، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وإعداد كاميرا خلفية مع عدسات 50 ميجابكسل + 2 ميجابكسل (عمق).

وتشمل الميزات الإضافية بطاقة SIM مزدوجة، و Wi-Fi، و Bluetooth، وفتحة بطاقة microSD، وفتح الوجه، و USB-C، ومقبس سماعة رأس 3.5 مم. يعمل الجهاز على نظام Android 13 مع One UI ويبلغ قياسه 68.8 × 78.2 × 8.8 مم ووزنه 195 جرامًا.

ومن ناحية أخرى، يتميز Galaxy A05s بشاشة PLS LCD مع معدل تحديث 90 هرتز وجودة عرض FHD+ بحجم 6.7 بوصة مع Snapdragon 680 . يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4 جيجابايت ومساحة تخزين بسعة 128 جيجابايت، مدعومًا ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 25 واط. يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل وإعداد كاميرا خلفية مع عدسات 50 ميجابكسل و 2 ميجابكسل (عمق) و 2 ميجابكسل (ماكرو).

ويتضمن Galaxy A05s أيضًا ميزات أخرى، مثل بطاقة SIM مزدوجة، و 4G VoLTE، و Wi-Fi، و Bluetooth، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع على الجانب، وفتحة بطاقة microSD، وفتح الوجه، و USB-C، ومقبس صوت 3.5 مم. كما أنه يعمل على نظام التشغيل Android 13 مع واجهة مستخدم One UI، ويبلغ قياسه 168.0 × 77.8 × 8.8 مم ووزنه 194 جرامًا.

سعر وتوافر Samsung Galaxy A05 و Galaxy A05s

وفي الفلبين، يتوفر Galaxy A05 باللونين الأسود والفضي، ويبدأ سعره من  100 دولار (أي ما يعادل 3000 جنيه مصري). من ناحية أخرى، يأتي Galaxy A05s باللونين الأسود والأخضر الفاتح، ويبدأ سعره من 140 دولارًا (أي ما يعادل 4000 جنيه مصري تقريبا).

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