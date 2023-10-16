بسعر خيالي.. iPhone 15 الجديد بـ 280 ألف جنيه

تقدم شركة Caviar للمنتجات الفاخرة مجموعة UFO من تصميمات iPhone 15 Pro و Pro Max الفاخرة والمصممة خصيصًا لعيد الهالوين هذا العام، والتي تتضمن مواد من الفضاء الخارجي وبالتحديد، شظايا من نيزك Murchison تحتوي على أحماض أمينية (اللبنات الأساسية للحياة في الكون).

استخدمت Caviar شظايا من نيزك Murchison، حيث اكتشف العلماء 15 حمضًا أمينيًا من الفضاء الخارجي. يُعتقد أن النيزك نفسه يبلغ من العمر 7 مليارات سنة، وهو أكبر بـ 4.54 مليار سنة من الأرض والنظام الشمسي، مما يجعله أقدم مادة موجودة حاليًا على الأرض.

المادة المذكورة هي جزء من تصميم الهيكل الخارجي المسمى Alien، لكن الجزء الخلفي يصور في الواقع Predator.

وأضافت الشركة خيارين آخرين إلى Alien، أيضًا بسمة فضائية - Astral و Starship. يظهر الأول صورة للكون، بينما الآخر مستوحى من سفينة فضاء. لهذه التصميمات، استخدمت Caviar نيزكًا من القمر والمريخ، والذهب عيار 24 قيراطًا، والتيتانيوم من الدرجة الطبية، والستانلس ستيل.

يبلغ سعر iPhone 15 Pro و Pro Max المخصصة 9000 دولار أمريكي (أي ما يعادل 279 ألف جنيه مصري) لكل منها.