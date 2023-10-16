عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر خيالي.. iPhone 15 الجديد بـ 280 ألف جنيه

iPhone 15 الجديد
iPhone 15 الجديد ب 280 ألف جنيه

تقدم شركة Caviar للمنتجات الفاخرة مجموعة UFO من تصميمات iPhone 15 Pro و Pro Max الفاخرة والمصممة خصيصًا لعيد الهالوين هذا العام، والتي تتضمن مواد من الفضاء الخارجي وبالتحديد، شظايا من نيزك Murchison تحتوي على أحماض أمينية (اللبنات الأساسية للحياة في الكون).

استخدمت Caviar شظايا من نيزك Murchison، حيث اكتشف العلماء 15 حمضًا أمينيًا من الفضاء الخارجي. يُعتقد أن النيزك نفسه يبلغ من العمر 7 مليارات سنة، وهو أكبر بـ 4.54 مليار سنة من الأرض والنظام الشمسي، مما يجعله أقدم مادة موجودة حاليًا على الأرض.

المادة المذكورة هي جزء من تصميم الهيكل الخارجي المسمى Alien، لكن الجزء الخلفي يصور في الواقع Predator.

وأضافت الشركة خيارين آخرين إلى Alien، أيضًا بسمة فضائية - Astral و Starship. يظهر الأول صورة للكون، بينما الآخر مستوحى من سفينة فضاء. لهذه التصميمات، استخدمت Caviar نيزكًا من القمر والمريخ، والذهب عيار 24 قيراطًا، والتيتانيوم من الدرجة الطبية، والستانلس ستيل.

يبلغ سعر iPhone 15 Pro و Pro Max المخصصة 9000 دولار أمريكي (أي ما يعادل 279 ألف جنيه مصري) لكل منها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح على عتبة الرحيل.. ليفربول يحدد بديله| تفاصيل

جنون الذهب| الجرام يتراجع عن 2000 جنيه بعد قفزة سريعة وعيار21 الآن مفاجأة

أزمة السكر تودع المصريين|قرار حكومي عاجل ينسف ارتفاع الأسعار بعد 40 جنيهًا

بيان عاجل من السفارة الأمريكية في القدس بشأن فتح معبر رفح اليوم

الثروة السمكية تكشف حقيقة نفوق السمك البوري

10 آلاف جنيه| هبوط حاد بأسعار الحديد ومفاجأة في ثمن الطن الآن

يتخطى المليون دولار.. مفاجأة عن حجم تبرع محمد صلاح لأهالي غزة

محمد صلاح يبدأ أولى خطواته لدعم الشعب الفلسطيني

موضوعات متعلقة

آيفونات الغلابة بـ6000 جنيه.. هاتفان من شاومي وRealme بمواصفات الـ iPhone

بـ 5000 جنيه فقط..أحدث هاتف سامسونج اقتصادي في مصر يناسب ميزانيتك

خطر جدا .. أثر الموبايلات وأجهزة التابلت على صحة طفلك العقلية

مشاكل كبيرة وصلت للمحاكم بين إيلون ماسك وحبيبته السابقة

تفاخر بالثراء.. إسرائيلي ينجو من المقاومة الفلسطينية بالاختباء في سيارة تسلا

لتعزيز تفاعل المعجبين.. نتفليكس تفتح محالاً خاصة بها لوجبات الطعام

إزاي تتأكد من سرقة الواي فاي الخاص بك

أفضل تطبيقات مجانية لتعليم أطفالك الصلاة

ترشيحاتنا

قنوات مجانية تنقل اللقاء .. موعد ودية منتخب مصر الوطني والجزائر

على أنغام أغنية سطلانة.. شاهد رقص مجدي الهواري من حفل زفافه |فيديو

انخفاض جديد .. أسعار الفراخ اليوم الاثنين 16 أكتوبر

بدء محاكمة 7 متهمين بإنهاء حياة شخص وتشويه والده في بولاق الدكرور

ضريبة الدخل.. كم جنيها يخصم من مرتبات الموظفين شهريا؟| حسبنهالك

هيئة البث الإسرائيلية: لا رد حتى الآن من جيش الاحتلال على الهدنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. دنيا بطمة تثير الجدل بهذه الإطلالة | شاهد

طريقة عمل طاسة سجق بالبطاطس | بأسهل الخطوات

الثروة السمكية تكشف حقيقة نفوق السمك البوري

طريقة عمل الجبن القريش

فيديو

حلقت شعرها زيرو ولبست صليب.. ظهور غريب لابنة أحمد الفيشاوي وجدتها تكشف السر

قرار مش سهل.. من هي زوجة مجدي الهواري وماذا قالت غادة عادل |فيديوجراف

اللي بيحصل مش طبيعي..مشاهد مؤثرة وبكاء مذيعة على الهواء بسبب تكفين صغير

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية لبنانية كسرها السرطان ومات زوجها غدرًا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ