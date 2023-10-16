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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آيفونات الغلابة بـ6000 جنيه.. هاتفان من شاومي وRealme بمواصفات الـ iPhone

آيفونات الغلابة..موبايلين
آيفونات الغلابة..موبايلين من شاومي وRealme توأم ال iPhone..ب

تعتبر شركتي ريلمي Realme وشاومي Xiaomi من الشركات الرائدة في صناعة الهواتف الذكية بأسعار معقولة، وقد أعلنت الشركة مؤخرًا عن إطلاق هاتف Realme C53، الذي يعد "آيفون الغلابة" بفضل مواصفاته الرائعة وتصميمه الأنيق، الذي يتناسب مع ميزانية العديد من المستخدمين.

 

هاتف Realme C53

 

يتمتع الهاتف Realme C53 بشاشة LCD بحجم 6.74 بوصة ودقة HD+ بدقة 1600 × 720 بكسل. يتميز بمعدل تحديث يبلغ 90 هرتز، ومعدل استجابة للمس يصل إلى 180 هرتز، وسطوع يصل إلى 560 نيت.

Realme C53

في قسم الكاميرا، يحتوي على كاميرا أساسية قوية بدقة 108 ميجابكسل بالإضافة إلى مستشعر أحادي اللون، مما يضمن صورًا عالية الجودة. أما في الجهة الأمامية، فإنه يحتوي على كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

 يعمل الهاتف Realme C53 بشريحة Unisoc T612، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي LPDDR4x للقيام بالمهام المتعددة بكفاءة. يوفر تخزينًا وفيرًا باستخدام تقنية eMMC 5.1.

تشمل خيارات الاتصال دعم بطاقتي SIM، الجيل الرابع، واي فاي ثنائي النطاق، بلوتوث 5.0، فتحة بطاقة MicroSD للتخزين القابل للتوسيع، مقبس سماعة رأس بحجم 3.5 ملم للصوت، ومنفذ USB Type-C للشحن ونقل البيانات. يعمل الهاتف بفضل بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، والتي تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات. يعمل على نظام التشغيل Android 13 مع واجهة المستخدم Realme UI T Edition.

ويأتي هاتف Realme C53 بسعر حوالي 6000 جنيه في السوق المصري.

 

هاتف Redmi 12

 

في تطور مدهش في عالم الهواتف الذكية، أطلقت شركة شاومي هاتفها الجديد Redmi 12 الذي يتمتع بمواصفات تذكر وسعر منخفض، والذي يثير تساؤلات حول إمكانية منافسته للهواتف الرائدة مثل iPhone 13 Pro. في هذا التقرير، سنستعرض مواصفات هاتف شاومي Redmi 12 ونقارنها ببعض مواصفات iPhone 13 Pro لنتساءل عما إذا كان هناك فعلاً تفوق لـ Redmi 12 على هذا الهاتف الراقي من آبل.

 

آيفونات الغلابة..موبايلين من شاومي وRealme توأم ال iPhone..بـ 6000 جنيه

يأتي هاتف شاومي Redmi 12 بشاشة IPS LCD بحجم 6.5 بوصة ودقة عرض تصل إلى 1080 × 2400 بكسل. يضم الهاتف معالج MediaTek Helio G96 ثماني النواة وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD. يتميز Redmi 12 أيضًا بنظام تشغيل MIUI 12.5 مبني على نظام التشغيل Android 12.

من ناحية الكاميرا، يحتوي Redmi 12 على نظام كاميرا خلفية ثلاثية تتألف من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل. وبالنسبة للكاميرا الأمامية، تأتي بدقة 8 ميجابكسل.

ويبدأ سعر هاتف شاومي Redmi 12 في مصر كن حوالي 6000 جنيه مصري.

Realme Realme C53 Xiaomi شاومي هاتف Realme C53 Redmi 12

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