لهذا السبب.. غياب أوسوريو عن مران الزمالك اليوم

أعلن اللاعب أحمد حسن عن غياب أوسوريو عن مران الزمالك اليوم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن:"غياب أوسوريو عن مران الزمالك اليوم لتواجده في إنجلترا".

كشف مصدر بنادي الزمالك عن حيقة الأنباء التي ترددت عن رحيل مصطفى الزناري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وأكد المصدر أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق يتمسك باستمرار الزناري، ولا أساس من الصحة لما تردد حول رحيل اللاعب عن الفريق.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته غدا الاثنين على ملعب نادي الترسانة، استعدادا للقاء سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك إن النادي تقدم بتظلم للاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية للمطالبة بإلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها محمد عواد حارس مرمى الأبيض في لقاء البنك الأهلي الأخير في الدوري.