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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جثث أطفال.. رويترز تتحدث عن نماذج من أهداف القصف الإسرائيلي لغزة

صدى البلد

تحدثت وكالة رويترز العالمية لسكان في شمال غزة، الذين أكدوا أن طائرات إسرائيلية قصفت مناطق حول مستشفى القدس في وقت مبكر من يوم الاثنين.

ألحقت الغارة الإسرائيلية التي كادت تستهدف مستشفى القدس، أضرار بالمنازل، مما اضطر مئات الأشخاص إلى اللجوء إلى المستشفى الذي يديره الهلال الأحمر.

وقال مسؤولو الصحة ، إن طائرات الإحتلال الإسرائيلي قصفت أيضًا ثلاثة مكاتب لخدمة الطوارئ المدنية وخدمة الإسعاف في مدينة غزة، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة خدمات الإنقاذ بالشلل.

وأكدت رويترز، وجود مئات الأشخاص محاصرين تحت المباني المنهارة، ورجال الإنقاذ والسكان يقومون بإزالة الأنقاض، ويقومون بإخراج الأطفال الذين يعانون من صعوبة في التنفس.

وقال أحد السكان عابد ربيعة، الذي تعرض منزل جاره في خان يونس للقصف أثناء الليل: دخلنا المنزل وجدنا جثثاً متناثرة ومتطايرة في الهواء، جثث أطفال لا علاقة لهم بالحرب". 

وكررت منظمة "أكشن إيد" الخيرية، وفقا للجارديان، دعوتها للمجتمع الدولي للعمل معًا للمطالبة بإلغاء أوامر الإخلاء الإسرائيلية للمستشفيات في غزة. 

وصف أحد المتطوعين الشباب الظروف في مستشفى الشفاء قائلاً: والمثير للدهشة أننا مازلنا على قيد الحياة، قبل أن يصبح ملجأ، كان أهم وأكبر المستشفيات في قطاع غزة، والظروف هنا بائسة، نحن بلا ماء، بلا طعام، بلا نظافة، الناس ينامون في الشوارع وفي الممرات وفي كل مكان داخل المستشفى.

مستشفى القدس طائرات إسرائيلية شمال غزة

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