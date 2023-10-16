تراجع الشيكل الإسرائيلي أمام الدولار الأمريكي لأدنى مستوياته منذ 2015

تراجع سعر صرف العملة الإسرائيلية “الشيكل” أمام الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2015.

ووفقا لما نشرته البيانات الرسمية، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.27% إلى 3.9872 شيكل، بينما الشيكل قبل إطلاق عملية طوفان الأقصى كان يصرف عند 3.8461 شيكل للدولار.

ومع بلوغ العملة الإسرائيلية مستوى 3.9872 شيكل للدولار تسجل العملة أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2015.

وعلى صعيد تداولات الأسهم، تراجع أمس المؤشر الرئيسي لبورصة تل أبيب "TA-35" بنسبة 3.58% إلى 1651.9 نقطة، لكن المؤشر صعد اليوم وسجل ارتفاعا في تعاملات الظهيرة بنسبة 1.45%.

جدير بالذكر أن الخسائر الاقتصادية التي ستتكبدها إسرائيل في مواجهتها مع المقاومة الفلسطينية لا تقل عن 27 مليار شيكل (6.8 مليار دولار).

وأكدت تقارير صحفية أن حجم الضرر البالغ الذي لحق بالاقتصاد الإسرائيلي جراء طوفان الأقصي كبير، حيث أعلن البنك المركزي الإسرائيلي ضخ 45 مليار دولار من احتياطياته الأجنبية لوقف نزف الشيكل، وتلبية الاحتياجات المتزايدة على النقد الأجنبي.