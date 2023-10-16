سوناك: سنعترف بفلسطين عندما يناسب ذلك هدف السلام

تساءل طاهر علي، النائب العمالي، في البرلمان البريطاني عن سبب فشل الحكومة في الاعتراف بدولة فلسطين، وفقا لما نشرته تيلجراف البريطانية.

وقال النائب العمالي، لدى إسرائيل كل الحق في الدفاع عن نفسها، ويحتاج الفلسطينيون إلى أن يتمتعوا بهذا الحق أيضًا.

وأضاف أنه من خلال القيام بذلك، من خلال الاعتراف بفلسطين كدولة، ستكون فلسطين قادرة على استئصال الإرهاب والتصدي لإرهابه.

وتساءل النائب البريطاني هل هجوم المقاومة تبرر العقاب الجماعي للمدنيين الفلسطينيين الأبرياء في غزة من قبل القوات الإسرائيلية.

قال ريشي سوناك إن موقف الحكومة منذ فترة طويلة هو أن المملكة المتحدة ستعترف بالدولة الفلسطينية في الوقت الذي يناسب فيه هدف السلام.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، نحن ملتزمون بهدف إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومزدهرة ومسالمة تعيش جنبا إلى جنب في أمن وأمان. وكما أظهر هجوم الأسبوع الماضي، يجب علينا الآن التأكد من أن إسرائيل تتمتع بهذا الأمن.