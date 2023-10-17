علامات تنذر بالإصابة بالسكتات الدماغية.. وهل تبدأ فعلا بـ تنميل الساق؟

تنميل الساق قد يكون نتيجة لعدة أسباب مختلفة، ومن غير الضروري أن يكون علامة على الإصابة بالسكتة الدماغية، ومع ذلك، هناك بعض العلامات التي يجب أن تنتبه إليها، وتعتبرها علامات تنذر بالإصابة بالسكتة الدماغية.

وإذا كنت تعاني من أي من هذه العلامات؛ فيجب عليك الحصول على المساعدة الطبية الفورية، وفقا لما نشره موقع “هيلثي”، وتتمثل تلك العلامات فيما يلي:

1. فقدان القدرة على التحكم في الحركة أو الشعور بضعف في الساق أو في أي نصف من الجسم.

2. صعوبة في الكلام أو فهم الكلام.

3. ضعف في الوجه، مع تشوه في الفم أو العين أو الجبين.

4. صعوبة في الرؤية بأحد العينين أو في كليهما.

5. دوخة شديدة مفاجئة، وفقدان التوازن أو الإغماء.

6. صداع حاد وغير معتاد، خاصةً إذا كان دون سببا واضحا.

وقد تشير هذه العلامات إلى وجود سكتة دماغية تحتاج إلى رعاية طبية فورية. في حالة الاشتباه في السكتة الدماغية، يجب الاتصال بخدمة الطوارئ في بلدك أو الذهاب إلى أقرب مركز طبي لتلقي العلاج الفوري.

ومن المهم ألا تتجاهل أو تستهين بأي علامة تنذر بالسكتة الدماغية، حيث يمكن أن يكون العلاج السريع والفعال حاسمًا للحد من الأضرار الناتجة عن السكتة الدماغية وزيادة فرص الشفاء.