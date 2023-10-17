عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمر هريدي يكشف حقيقة دعمه من مرتضى منصور في انتخابات الزمالك

صدى البلد

كشف عمر هريدي، المرشح لرئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك في الانتخابات الجديدة، عن حقيقة دعم مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء السابق، له في الانتخابات المقبلة.

وقال عمر هريدي في تصريحات عبر “صدى البلد” مع برنامج “على مسئوليتي”: “هذا كلام يُقال لفاروق جعفر، فهو من يدعمه الرئيس السابق بشكل واضح وهذا معروف للجميع، فهو كل يوم في منزله”.

عمر هريدي يكشف حقيقة دعمه من مرتضى منصور في انتخابات الزمالك

وتابع عمر هريدي: “تربطني صداقة شخصية مع فاروق جعفر ونتشاور بشكل مستمر، وهو مدعوم من مجلس الإدارة السابق والدليل على ذلك وجود خالد لطيف وعلاء مقلد معه”.

واختتم عمر هريدي: “قراري نابع من قناعاتي الشخصية وليس لدي أي صدامات مع أحد ولست صاحب أجندة انتقامية”.

عمر هريدي مرتضى منصور الزمالك نادي الزمالك فاروق جعفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 بنوك مصرية تستقبل ملايين الدولارات.. هدية أوروبية للاقتصاد المصري

اتفاق مصري أمريكي إسرائيلي على وقف إطلاق النار وفتح معبر رفح في الثامنة صباحا

استدرجها لمنزله وتعدى عليها .. العثور على جثة طالبة الشرقية المتغيبة| تفاصيل

عاجل.. إيقاف مباراة السويد وبلجيكا في تصفيات أمم أوروبا بسبب مصرع مشجعين

المذيع اتعصب عليه.. مسئول إسرائيلي سابق: فليذهب الفلسطينيون لسيناء بها مساحة شاسعة|فيديو

كولومبيا تطالب السفير الإسرائيلي بمغادرة أراضيها

بث مباشر.. تحرك قوافل المساعدات الإنسانية إلى معبر رفح البري

مجلس الأمن يرفض قرارا روسيا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

ترشيحاتنا

ارتفاع شهداء القصف الإسرائيلي لمنزل في مخيم الشعوت جنوب غزة إلى 14

بايدن: أسافر إلى إسرائيل للتضامن معها ضد حماس

اتحاد الكرة يكشف مقر إقامة مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم

في انتظار فتحه.. قوافل التحالف الوطني ومؤسسة أبو العينين داخل معبر رفح| صور

هل الحلم بعد الفجر من فعل الشيطان؟.. يتحقق إذا رأيت 5 علامات

هل يجوز الإنفاق من الصدقة الجارية على تدريب القائمين على الأيتام؟.. دار الإفتاء ترد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الله قادر على كل شيء.. ظهور لافت لحورية فرغلي يبهر الجميع.. شاهد الصور

أطفال للبيع وبأعمار مختلفة.. ما القصة؟| صور

تركيا.. عريس يقضي ليلة زفافه في السجن والسبب صادم

بعد قبلة عمرو دياب لها.. داليا خليل تظهر بإطلالة تعود للتسعينيات

فيديو

حلالة العقد.. حكاية عسلية أشهر معلمة بسوق الجمعة |فيديو

خبر أفرح الملايين .. مفاجأة حول الطفل الفلسطيني باسل أبو مرسة وصورته مع والدته /فيديوجراف

هالة صدقي: أقدم شخصية صاحبة ناد رياضي في كتف قانوني.. فيديو

حسن مش بيعبرني وهرجع قريب.. إيمي سمير غانم تكشف عن تفاصيل فترة غيابها عن الفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ