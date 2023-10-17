كشف عمر هريدي، المرشح لرئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك في الانتخابات الجديدة، عن حقيقة دعم مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء السابق، له في الانتخابات المقبلة.

وقال عمر هريدي في تصريحات عبر “صدى البلد” مع برنامج “على مسئوليتي”: “هذا كلام يُقال لفاروق جعفر، فهو من يدعمه الرئيس السابق بشكل واضح وهذا معروف للجميع، فهو كل يوم في منزله”.

عمر هريدي يكشف حقيقة دعمه من مرتضى منصور في انتخابات الزمالك

وتابع عمر هريدي: “تربطني صداقة شخصية مع فاروق جعفر ونتشاور بشكل مستمر، وهو مدعوم من مجلس الإدارة السابق والدليل على ذلك وجود خالد لطيف وعلاء مقلد معه”.

واختتم عمر هريدي: “قراري نابع من قناعاتي الشخصية وليس لدي أي صدامات مع أحد ولست صاحب أجندة انتقامية”.