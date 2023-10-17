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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

مش بحس دمي خفيف وجوزي بيشوفني عجوزة.. أبرز تصريحات إيمي سمير غانم

الفنانة إيمي سمير
الفنانة إيمي سمير غانم

تصدرت الفنانة إيمي سمير غانم محركات البحث فى جوجل بعد ظهورها فى أول لقاء تليفزيوني بعد سنوات من الأختفاء عن الأضواء بسبب الأزمة النفسية التى تعرضت لها عقب وفاة والديها النجمين سمير غانم ودلال عبدالعزيز، وصرحت إيمي سمير غانم عن الكثير من الخبايا فى حياتها والتغيرات التى طرأت عليها خصوصًا بعد ولادة مولادها الأول ، وسنستعرض لكما أبرز التصريحات من إيمي سمير غانم.

إيمي سمير غانم تكشف عن حبها لحياتها الشخصية أكثر من المهنية:

إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد

كشفت الفنانة إيمي سمير غانم عن إهتمامها الشديد لحياتها الشخصية أكثر من حياتها المهنية ، وقالت إيمي أثناء أستضافتها ببرنامج “كلام نواعم”، معلقة: “أنا بتشغلني حياتي الشخصية أكثر من حياتي الفنية ، عكس زوجي حسن الرداد و دنيا سمير غانم، وديما نفسي أكون هادية وراكزة وحاولت اعمل كده بس معرفتش، لكن شخصيتي في الواقع تميل للهدوء وأنا في البيت هادية طول الوقت ومش بخرج من البيت بسهولة وحسن الرداد عكسي تمامًا وشايف إني عجوزة”.

إيمي سمير غانم تكشف عن الصفات المشتركة بينها وبين شقيقتها دنيا سمير غانم:

إيمي ودنيا سمير غانم

وتتركت إيمي سمير غانم فى الحديث عن شقيقتها وكشفت عن الصفات المشتركة بينهما، قائلة: دنيا كانت شقية في المدرسة والبيت وكانت شقية شقاوة مش عادية بس أنا كنت عصبية ، بس دنيا دلوعة أكثر، وإحنا الاثنين شايلين هم العائلة أكثر لكن دنيا بتقدر تشيل هم أكثر من حاجة، أنا مبعرفش أركز غير مع حاجة واحدة".

مينفعش الجمهور يقارني أنا ودنيا بأهلنا:

دنيا وإيمي سمير غانم بصحبة والديهما النجمين سمير غانم ودلال عبد العزيز

وردت إيمي سمير غانم عن التصريحات حول تشبيهها هو وشقيقتها دنيا سمير غانم بوالديهما النجمين  سمير غانم ودلال عبد العزيز ، وقالت إيمي سمير غانم ، معلقة: عمري أنا ودنيا ما هنبقى ربعهم ومينفعش حد يقارنا بيهم .

وأضافت إيمي سمير غانم ‘ قائلة: الحمد لله حب الناس بيفيد مع أن الأبناء عندهم موهبة، ومش بحس إن أنا دمي خفيف زي بابي ، وفي ناس بقيت غريبة جدًا وبتعمل مقارنة وبتقول كلام مش حلو دايمًا. 

هرجع للشغل تاني عشان بابي ومامي كانوا بيحبوا يشفونا بنشتغل:

إيمي سمير غانم

وصرحت إيمي سمير غانم أنها ستعود للأعمال الفنية قريبًا ولكنها منتظرة أحوال البلاد تستقر ، وعن حب والديها لتواجدها هى ودنيا فى الأعمال الفنية ، قالت إيمي: بابي ومامي كانوا بيحبوا دايمًا يشفونا بنشتغل ودايمًا كانوا بيشجعونا ، وأكيد هعملهم الحاجة اللى بيحبوها.

ويذكر أن آخر أعمال إيمي سمير غانم هو مسلسل رأس رجاء وصالح، وهو عمل إذاعي عرض في الماراثون الرمضاني الماضي 2023، وكان من بطولة إيمي سمير غانم، حسن الرداد، بيومي فؤاد، منير مكرم، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف وإخراج صفي الدين حسن.

 

 

 

 

 

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