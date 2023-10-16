عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيمى سمير غانم : حسن الرداد بيشوفنى عجوزة وأنا صغيرة .. فيديو

صدى البلد

حلت الفنانة إيمي سميرغانم ضيفة على قناة mbc1 من خلال حلقة جديدة من حلقات برنامج كلام نواعم، وذلك في أول ظهور إعلامي لها بعد وفاة والديها.

وقالت إيمى سمير غانم فى تصريحاتها لـ برنامج كلام نواعم:" شخصيتى هادية فى البيت وبفضل القاعدة فى البيت ومبخرجش كتير".

وأضافت إيمى سمير غانم :" شخصيتى عكس حسن وبيشوفنى عجوزة وأنا صغيرة". 

ودعمت الفنانة إيمي سمير غانم القضية الفلسطينية وشعبها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وكتب ايمي سمير غانم: "اللهم كن لفلسطين عوناً، اللهم إنا لا نملك إلا الدعاء، لهم فيارب لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء، اللهم أنصر ضعفهم فإن ليس لهم سواك".

إيمي وحسن الرداد 

وشاركت الفنانة إيمي سمير غانم، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت بصحبة زوجها الفنان حسن الرداد من جلسة تصوير لإعلان يجمعهما معاً، وتفاعل مع الصورة عدد كبير من الجمهور.

من جانب آخر، كشفت الجهة المنتجة لفيلم "بلوموندو" عن البوستر التشويقي الأول  للفيلم، الذي يجسد بطولته النجم حسن الرداد، حيث يظهر الرداد على الأفيش مرتدياً قناع يخفي وجهه من خلاله، ومحاطاً بمجموعة من الحسناوات.

 

الفيلم  اخراج ياسر سامي  ، تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، إنتاج سامر المحضر، ويضم نخبة من نجوم الكوميديا.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول "بلموندو" الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.

ايمى سميرغانم إيمي سمير غانم برنامج كلام نواعم حسن الرداد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رقم خرافي.. الكشف عن قيمة تبرع محمد صلاح لدعم الشعب الفلسطيني

جنون الذهب| الجرام يتراجع عن 2000 جنيه بعد قفزة سريعة وعيار21 الآن مفاجأة

انخفاض جديد .. أسعار الفراخ اليوم الاثنين 16 أكتوبر

محمد صلاح على عتبة الرحيل.. ليفربول يحدد بديله| تفاصيل

الثروة السمكية تكشف حقيقة نفوق السمك البوري

صفعة قوية من محمد صلاح لهؤلاء.. ونجيب ساويرس متضامنا معه: يتعرض لحملة

بحضور أبنائه .. شاهد حفل زفاف مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود

بيان عاجل من السفارة الأمريكية في القدس بشأن فتح معبر رفح اليوم

ترشيحاتنا

مصدر مصري ينفي التوصل لاتفاق تهدئة بقطاع غزة أو بدء إدخال المساعدات

صحيفة عبرية: بايدن حذر نتنياهو من اتباع شركائه المتطرفين لاحتلال غزة

حملة السيسي تستقبل وفدًا من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية | شاهد

مولود ميت.. علاقة غرامية تنتهي بسجن العاشق الشاب 3 سنوات

الأسعار في "النازل" بعد قرارات الحكومة| البيض بـ 125.. الدواجن 69.. والذهب من 1500 جنيه

هادخل أولادكم قطاعات الناشئين بالأندية.. الأمن يضبط وكيل لاعبين مزيف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأقل التكاليف .. طريقة عمل البيتزا السائلة في خمس دقائق

ضربة موجعة للأهلي| الدوري السعودي يطلب نجم الفريق.. والمارد الأحمر بلا بديل

يلسع بعد موته| اكتشاف مخلوق بحري غريب بأحد شواطئ بريطانيا

في اليوم العالمي للتغذية.. أبرز الاخطاء الشائعة| تجنبها فورا

فيديو

حلقت شعرها زيرو ولبست صليب.. ظهور غريب لابنة أحمد الفيشاوي وجدتها تكشف السر

قرار مش سهل.. من هي زوجة مجدي الهواري وماذا قالت غادة عادل |فيديوجراف

اللي بيحصل مش طبيعي..مشاهد مؤثرة وبكاء مذيعة على الهواء بسبب تكفين صغير

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية لبنانية كسرها السرطان ومات زوجها غدرًا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ