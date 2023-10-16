إيمى سمير غانم : حسن الرداد بيشوفنى عجوزة وأنا صغيرة .. فيديو

حلت الفنانة إيمي سميرغانم ضيفة على قناة mbc1 من خلال حلقة جديدة من حلقات برنامج كلام نواعم، وذلك في أول ظهور إعلامي لها بعد وفاة والديها.

وقالت إيمى سمير غانم فى تصريحاتها لـ برنامج كلام نواعم:" شخصيتى هادية فى البيت وبفضل القاعدة فى البيت ومبخرجش كتير".

وأضافت إيمى سمير غانم :" شخصيتى عكس حسن وبيشوفنى عجوزة وأنا صغيرة".

ودعمت الفنانة إيمي سمير غانم القضية الفلسطينية وشعبها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وكتب ايمي سمير غانم: "اللهم كن لفلسطين عوناً، اللهم إنا لا نملك إلا الدعاء، لهم فيارب لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء، اللهم أنصر ضعفهم فإن ليس لهم سواك".

إيمي وحسن الرداد

وشاركت الفنانة إيمي سمير غانم، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت بصحبة زوجها الفنان حسن الرداد من جلسة تصوير لإعلان يجمعهما معاً، وتفاعل مع الصورة عدد كبير من الجمهور.

من جانب آخر، كشفت الجهة المنتجة لفيلم "بلوموندو" عن البوستر التشويقي الأول للفيلم، الذي يجسد بطولته النجم حسن الرداد، حيث يظهر الرداد على الأفيش مرتدياً قناع يخفي وجهه من خلاله، ومحاطاً بمجموعة من الحسناوات.

الفيلم اخراج ياسر سامي ، تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، إنتاج سامر المحضر، ويضم نخبة من نجوم الكوميديا.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول "بلموندو" الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.