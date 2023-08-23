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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيمي سمير غانم تخطف الأنظار بصحبة حسن الرداد| شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة إيمي سمير غانم، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت بصحبة زوجها الفنان حسن الرداد من جلسة تصوير لإعلان يجمعهما معاً، وتفاعل مع الصورة عدد كبير من الجمهور.

من جانب آخر، كشفت الجهة المنتجة لفيلم "بلوموندو" عن البوستر التشويقي الأول  للفيلم، الذي يجسد بطولته النجم حسن الرداد، حيث يظهر الرداد على الأفيش مرتدياً قناع يخفي وجهه من خلاله، ومحاطاً بمجموعة من الحسناوات.

الفيلم  اخراج ياسر سامي  ، تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، إنتاج سامر المحضر، ويضم نخبة من نجوم الكوميديا.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول "بلموندو" الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.

الفنان حسن الرداد النجم حسن الرداد إيمي سمير غانم موقع التواصل الاجتماعي انستجرام نجوم الكوميديا فيلم بلوموندو صورة جديدة

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