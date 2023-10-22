حاجات توجع القلب.. رحمة حسن تعلن غلق صفحتها على إنستجرام لهذا السبب

شاركت الفنانة رحمة حسن منشورا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت رحمة حسن :"انا للاسف هقفل او امسح الانستجرام مؤقتا .. لاني حقيقي مش قادرة غصب عني بشوف حاجات توجع القلب ... وحقيقي متعبة نفسينا جدا .. هرجع اول ما اقدر تاني".





وشاركت رحمة حسن في بطولة مسلسل سابع جار وهو بطولة "دلال عبد العزيز، شيرين، سارة عبد الرحمن، هانيعادل،نيقولا معوض، هيدي كرم"، وقصة ‏وسيناريو وحوار هبة يسري، وشارك في كتابة الحلقات أيتن أمين، منة إكرام،سماأحمد، منة فوزي، وإخراج أيتن أمين، نادين خان، ‏وهبة يسر.

بدأت رحمة العمل الفني بالظهور كموديل في أغنيتين للمطرب نديم نور، كما قدمت عدة إعلانات تجارية في تلكالفترة،وكان أول أعمالها السينمائية، فيلم (ألف مبروك) مع المخرج أحمد جلال والنجم أحمد حلمي عام 2009 الذي قدمتخلالهدورًا صغيرًا.

وجاءت انطلاقتها الحقيقية في فيلم (العالمي) مع الفنان يوسف الشريف في نفس العام، ثم فيلم (سمير وشهير وبهير) في عام 2010، ثم اتجهت بعدها للدراما التليفزيونية، فقدمت مسلسلات عدة منها (أزمة سكر، الداعية، موجة حارة)،ومنأبرز أعمالها: "سابع جار، ولاد تسعة، لأعلى سعر، وش تاني، نوارة".