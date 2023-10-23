المشدد 3 سنوات للمتهم بالشروع فى إنهاء حياة شقيقه بسبب الميراث بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لفلاح، لاتهامه بالشروع في قتل شقيقه بسبب خلافات سابقة بينهم علي الميراث، باستخدام منجل بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية محمد محمد صيره، وشرين محمد السباعي ومحمود مجدي عبد المقصود، ووكيل النيابة محمد الهمالي، وأمانة سر كمال جاويش.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 8700 جنايات مركز شرطة شبين القناطر لسنة 2023، والمقيدة برقم 1084 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "محمود ا ا"، 58 سنة، فلاح، مقيم دائرة مركز شرطة شبين القناطر، شرع في قتل المجني عليه محمد السيد السيد مغيث، شقيقه، عمداً مع سبق الإصرار.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك الغرض أداة "منجل"، إذ أنه وإثر خلافات سابقة بينهم وإبان الواقعة وحال ظفوره به بمكان أيقن سلفاً وجوده به حتى قام بالتعدي عليه بتلك الأداة، محدثاً إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق قاصداً من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو سرعة تداركه بالعلاج على النحو المبين بالأوراق.