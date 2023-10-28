24 فائدة لتناول البرغل| تعرف عليها

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ، فوائد البرغل..

فوائد البرغل:

1- يقي الكلى من تكوين الحصوات.

2- يعمل على تعزيز عمل الكبد لكي يؤدي وظيفته على أكمل وجه

3- يعالج الإصابة بفقر الدم والأنيميا

4- يعمل على تكوين كرات الدم الحمراء وزيادة عملها

5- يحتوي على حمض الفوليك الذي يعمل على منع تشوه الأجنة أثناء الحمل

6- يعمل على تعزيو حالة الدورة الدموية

7- يعطي شعور بالشبع مما يريح المعدة

8- دهم تكوين الجهاز العصبي لدى الجنين أثناء الحمل.

9- الوقاية من الإمساك

10- يعمل على علاج البواسير

11- يعمل على تنظيم ضغط الدم

12- يعمل على الحماية من تكوين جلطات

13- يعمل على خفض معدل الكوليسترول في الدم

14- يعمل على تنظيم مستوى السكر في الدم

15- التحكم في نسبة الأنسولين في الدم

16- يعمل على تسهيل عملية الهضم والتمثيل الغذائي

17- يكافح الإصابة بالسرطانات المختلفة

18- يمكن تكوين الخلايا السرطانية في الجسم

19- يساهم بشكل كبير في إنقاص وزن الجسم وإتباع حمية غذائية سليمة

20- يعالج هشاشة العظام

21- يعمل على تقوية عضلات الجسم

22- يعالج حالات التلبك المعوي واضطرابات الجهاز الهضمي

23- التقليل من فرص الموت المفاجئ

24- يعالج الالتهابات حتى وإن كانت مزمنة