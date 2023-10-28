24 فائدة لتناول البرغل| تعرف عليها

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ، فوائد البرغل..
فوائد البرغل:
1- يقي الكلى من تكوين الحصوات.
2- يعمل على تعزيز عمل الكبد لكي يؤدي وظيفته على أكمل وجه
3- يعالج الإصابة بفقر الدم والأنيميا
4- يعمل على تكوين كرات الدم الحمراء وزيادة عملها
5- يحتوي على حمض الفوليك الذي يعمل على منع تشوه الأجنة أثناء الحمل
6- يعمل على تعزيو حالة الدورة الدموية
7- يعطي شعور بالشبع مما يريح المعدة
8- دهم تكوين الجهاز العصبي لدى الجنين أثناء الحمل.
9- الوقاية من الإمساك
10- يعمل على علاج البواسير
11- يعمل على تنظيم ضغط الدم
12- يعمل على الحماية من تكوين جلطات
13- يعمل على خفض معدل الكوليسترول في الدم
14- يعمل على تنظيم مستوى السكر في الدم
15- التحكم في نسبة الأنسولين في الدم
16- يعمل على تسهيل عملية الهضم والتمثيل الغذائي
17- يكافح الإصابة بالسرطانات المختلفة
18- يمكن تكوين الخلايا السرطانية في الجسم
19- يساهم بشكل كبير في إنقاص وزن الجسم وإتباع حمية غذائية سليمة
20- يعالج هشاشة العظام
21- يعمل على تقوية عضلات الجسم
22- يعالج حالات التلبك المعوي واضطرابات الجهاز الهضمي
23- التقليل من فرص الموت المفاجئ
24- يعالج الالتهابات حتى وإن كانت مزمنة