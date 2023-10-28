عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كرم جبر: العقلية الإسرائيلية مناورة وجبانة ولا تعترف بحقوق الآخرين

رفع العلم المصري
رفع العلم المصري على أرض طابا

أكد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن مصر مستهدفة على مر التاريخ، وكثير من الحروب التي تعرضت لها الدول العربية والتي غيرت مجرى التاريخ كان الهدف منها توريط مصر في معارك ليست لها نهاية.

مصر لا تمس.. أول تعليق من الرئيس السيسي على أحداث طابا ورفح

فودة يوجه بسرعة حصر تلفيات حادث طابا ورفع كفاءة العمارات السكنية المتضررة

وضرب كرم جبر، في كلمته خلال الصالون الثقافي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، المثل بغزو العراق للكويت والتي كانت بمثابة حجر ثقيل في رأس التعاون العربي المشترك، فمصر كانت مستهدفة في هذا الحادث لتوريط قواتها في دخول العراق بعد تحرير الكويت، غير أن القيادة المصرية في ذلك الوقت رفضت ذلك الأمر، مؤكدين أن مهمة القوات المصرية تحرير الكويت وليس احتلال العراق، ولا زالت آثار احتلال العراق للكويت باقية حتى الآن، حيث زرعت الكراهية وضربت مفهوم القومية العربية والوحدة العربية.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن العقلية الإسرائيلية مناورة وجبانة لا تعترف بحقوق ولا تعترف بآخرين، فبعد أن استطاعت العسكرية المصرية تحرير سيناء في السادس من أكتوبر وعلى مدار 22 سنة بعد الحرب تم استلام مدينة طابا وتم رفع العلم المصري عليها، وبعد نطق المحكمة الدولية للحكم عانق رئيس الوفد الإسرائيلي رئيس الوفد المصري قائلا: نحن نعلم كإسرائيليين أن طابا مصرية بنسبة ألف في الألف ولكن أردنا أن نختبر ذكاءكم لعلكم تخطئون فنأخذ منكم طابا، فهذه هي العقلية الإسرائيلية مناورة وجبانة.

وعن الأحداث الأخيرة في فلسطين أكد كرم جبر، أن حل القضية الفلسطينية لا يمكن أن يتمثل في التهجير لسيناء فسيناء أرض مصرية، وقد تم عرض هذا الموضوع من قبل على الرئيس الراحل محمد أنور السادات فرفض، وحدث نفس الموقف مع الرئيس الراحل محمد حسني مبارك فرفض، موضحًا أن قضية الشرق الأوسط الكبير هي خطة موضوعة منذ زمن بعيد ويحاولون تطبيقها خطوة خطوة، مشيدًا بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الصناعة الدولي اليوم والتي طمأن فيها المصريين، فمصر قوية جدًّا بالقدر الذي تستطيع به الدفاع عن نفسها وحماية أمنها القومي، فقط علينا العمل والاجتهاد كل في مجاله، فالموقف المصري قوي وصلب وعلينا أن نثق في قرارات الدولة وقوة جيشنا.

5455eb5b-60c1-4900-9516-dbf5405fe65e
5455eb5b-60c1-4900-9516-dbf5405fe65e
f0094a0f-b25d-4d8e-aa39-0caf4d60af34
f0094a0f-b25d-4d8e-aa39-0caf4d60af34
fc318beb-3949-48de-8d18-5dc4d3c69540
fc318beb-3949-48de-8d18-5dc4d3c69540
c7811f08-55d1-4fe0-bd04-54f214f50675
c7811f08-55d1-4fe0-bd04-54f214f50675
b9001c18-8461-43a4-b4ce-36ce7852d113
b9001c18-8461-43a4-b4ce-36ce7852d113
9f79c504-69c3-4b19-bf5f-1ab3a393c177
9f79c504-69c3-4b19-bf5f-1ab3a393c177
9da1a7b6-f16d-4e2c-a56c-d03eec1ea2db
9da1a7b6-f16d-4e2c-a56c-d03eec1ea2db
7e5df4f1-91d2-4b9c-a020-a27ac0840c12
7e5df4f1-91d2-4b9c-a020-a27ac0840c12
0c52e617-29dd-4515-9da3-94b6711e5a08
0c52e617-29dd-4515-9da3-94b6711e5a08
5c6731aa-5850-4e15-9e54-b75e54500826
5c6731aa-5850-4e15-9e54-b75e54500826
7bddf6d6-8f8f-4113-95a1-a79c4ef4a257
7bddf6d6-8f8f-4113-95a1-a79c4ef4a257
كرم جبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مصر العقلية الإسرائيلية طابا الوفد الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن بعد قرار البنك المركزي|مفاجأة سارة في سعر الدولار مقابل الجنيه

500 جنيه|سعر الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

أحمد موسى يزف خبر وقوع قائد إسرائيلي في يد المقاومة الفلسطينية

فرج عامر يعلن انتقال لاعب إلى صفوف الأهلي رسميًّا

الصحة: نقل 45 مصابا إلى المستشفيات في حادث مروري على طريق الإسكندرية الصحراوي

مصر لا تمس.. أول تعليق من الرئيس السيسي على أحداث طابا ورفح

ماذا حدث فى فيلا المنصورية.. حفل صاخب ينتهى بشكل مأساوي |القصة الكاملة

حصر الضحايا..تصادم عدد كبير من السيارات على طريق الإسكندرية الصحراوي

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال: الحرب تتطلب الدخول البري لـ غزة ولا انتصار دون دفع الثمن

مستشار بالأكاديمية العسكرية: رسائل قوية من السيسي للمصريين بشأن الأمن القومي

إيلون ماسك يعلن إتاحة ستارلينك في غزة ولكن لهذه المنظمات فقط

مثقفون: رحيل مهاب نصر خسارة فادحة للشعر العربي

سعر أرخص سيارة من سيتروين 2024 في مصر

حكم مراعاة ترتيب السور عند قراءتها في الصلاة .. هل واجب شرعا؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضعي قشر البرتقال على وجهك .. نتيجة غير متوقعة

تخريج الدورة الأولى للمعلمين المرشحين لشغل وظيفة مديري مدارس من الأكاديمية العسكرية

طريقة عمل صوابع زينب

فتاة فائقة الجمال.. طليق غادة عبدالرازق يعلن ارتباطه بعد أشهر من انفصالهما

فيديو

تخريج الدورة الأولى للمعلمين المرشحين لشغل وظيفة مديري مدارس من الأكاديمية العسكرية

مصر لا تمس.. أول تعليق من الرئيس السيسي على أحداث طابا ورفح

32 وفاة وإصابة 57.. كواليس حادث طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي

فشلنا نصور.. أحمد الفيشاوى يكشف كواليس فيلمه السيستم مع بسنت شوقى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: من يقرأ فنجان العرب

منال خيرت

منال خيرت تكتب: مصر ركيزة الاستقرار الكُبرى في المنطقة

هند عصام

هند عصام تكتب: أين ذهبت الملكة حتب حرس الأولى؟

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السويس.. فصل من كفاح شعب مصر

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: الطريق إلى حطين الثانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ