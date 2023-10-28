نظمتها أوقاف سيناء..ندوة حول الآثار السلبية لأخذ الفتوى من غير أهلها

نظمت مديرية الأوقاف بمحافظة شمال سيناء ندوة في الإفتاء والتثقيف الفقهي تحت عنوان" الآثار السلبية لأخذ الفتوى من غير أهلها"، بمسجد الرفاعي بالعريش، بعد صلاة العشاء في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي، وتحت رعاية فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.

يأتي تنفيذ هذه الندوة ضمن (48) ندوة اباي أقامتها وزارة الأوقاف بالمساجد الكبرى، على مستوى مديريات الأوقاف في مختلف المحافظات.

وقد حاضر فى الندوة كل من:

الشيخ محمد عزام امام وخطيب مسجد النصر بالعريش.، الشيخ محمد أبو اليزيد الغباشي إمام وخطيب مسجد المحمود بالمزرعة ، والشيخ محمود السيد غنام ، إمام وخطيب مسجد سعيد بن عامر بأبى صقل.



وقد دار حديث العلماء المحاضرين حول خطورة الفتوى بغير علم ، مؤكدين أنه لما كانت الفتوى بيانا لحكم الله عز وجل في الوقائع والأحداث، وهناك من الناس من سيتبع هذا المفتي فيما قاله من أحكام، كان المفتي بغير علم واقعاً في كبيرتين عظيمتين:

الكبيرة الأولى: الجرأة على الكذب والافتراء على الله.، والكبيرة الثانية: إغواء الناس وإضلالهم.



وأوصى جمهور الحاضرين بأن لا يأخذوا الفتوى، إلا عمن كان أهلاً لها بأن يكون ذا علم، ورعاً تقياً ، ويخشى الله ويتقيه فيما يقول، ويستحضر أن الفتوى توقيع عن الله .

أمّا من كان جاهلاً أو كان صاحب هوى يفتي بما يشتهي المستفتي، فلا يحل أخذ الفتوى عنه، ومن أخذ عنه -وهو يعلم حاله- فهو آثم إثما عظيما.