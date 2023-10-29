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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اغتنم الفرصة ولاتدعها تفوتك.. عرض مذهل على أكثر موبايلات سامسونج مبيعا

سامسونج جالاكسي A24
سامسونج جالاكسي A24

يعد جالاكسي A24، هو هاتف ذكي ميسور التكلفة من سامسونج، يحزم مجموعة من المواصفات والميزات الرائعة التي تتميز بها هواتف الفئة المتوسطة الخاصة بالشركة، لذلك توفر بعض مواقع التجارة الإلكترونية عروضا حصرية على هذا الهاتف حيث تقوم بعرضه وبيعه بأسعار مخفضة كي تمنح المشترين فرصة للحصول على الهاتف المميز مقابل سعر أقل.

عرض مذهل على أكثر موبايلات سامسونج مبيعا

ولحسن الحظ، حصل موبايل سامسونج جالاكسي A24، على خصم مغرى على أحد مواقع التجارة الإلكترونية في مصر، حيث يبلغ سعر الهاتف قبل الخصم 10888 جنيها مصريا، أما سعر الهاتف بعد الخصم فأصبح 7999 جنيها مصريا، شاملا ضريبة القيمة المضافة.

وتبلغ قيمة الخصم على الهاتف 2889 جنيها مصريا، بنسبة الخصم تصل 26%، ويتوفر إصدار الشرق الأوسط من هاتف سامسونج جالاكسي A24، ثنائي الشريحة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت ودعم تقنية 4G، باللون الأسود.

عرض مذهل على أكثر موبايلات سامسونج مبيعا

مواصفات سامسونج جالاكسي A24

يأتي هاتف سامسونج جالاكسي A24، بشاشة كبيرة من نوع Super AMOLED، يبلغ قياسها 6.5 بوصة، بجودة عرض +FHD، وبدقة 2340 × 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، ومحمية بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Gorilla Glass 5.

يعمل هاتف سامسونج جالاكسي A24، بواسطة معالج Helio G99، المطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة حتي ما يصل 1 تيرابايت،عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

يمتاز هاتف سامسونج جالاكسي A24، بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات، مزودة بمستشعر أساسي بدقة 50 ميجابيكسل، تدعم تقنية التثبيت البصري OIS، متصلة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل، ومستشعر للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 13 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

يحتوي هاتف سامسونج جالاكسي A24، على بطارية عملاقة تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI 5.1 المستندة على نظام أندرويد 13.

سامسونج جالاكسي A24
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