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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا .. غياب تشاوميني عن ريال مدريد لمدة شهرين بسب الإصابة

صدى البلد

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن غياب تشاوميني عن ريال مدريد لمدة شهرين بسب الإصابة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب شوبير:"رسميا - غياب تشاوميني عن ريال مدريد لمدة شهرين بسب الإصابة".

 

كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، سر التحول أمام برشلونة في مباراة الأمس، بمسابقة الدوري الإسباني، وقلب النتيجة لصالح فريقه.


وحول ريال مدريد تأخره بهدف في الشوط الأول إلى انتصار بنتيجة 2-1 بفضل ثنائية بيلينجهام.


وقال أنشيلوتي في تصريحات أبرزها موقع ناديه الرسمي: "مفتاح المباراة كان السلوك الذي كان مختلفاً في الشوطين الأول والثاني، في الشوط الأول كنا فريقاً ضعيفاً وبطيئاً يفتقر للشراسة، أما الثاني فقد جاء على العكس تماماً، كنا أكثر وحدة وقوة وشراسة".

وأضاف: "في بعض الأحيان لا تلعب كما يحلو لك، لم نلعب بمستوانا في الشوط الأول، وهي أمور تحصل أحياناً، عانينا في الخروج بالكرة ولم نكن حاسمين في المواجهات الفردية، علينا نسيان ذلك الآن، لحسن الحظ كان الشوط الثاني مختلفاً تماماً ونجحنا في تحقيق الفوز".

وأشار: "نحن في الصدارة، لكن الموسم طويل جداً بالنسبة لنا وبالنسبة لبرشلونة، الذي لا يزال فريقاً قوياً وسنناضل حتى النهاية".

ولفت: "أخبرت لاعبي ريال مدريد  بين الشوطين أن الخسارة أمر وارد في هذه المباريات، ولكن إن كنا سنخسر في هذه فعلينا القيام بالأمور بشكل مختلف: أن نكون أكثر شراسة، لذلك، فإن ما فعله اللاعبون في الشوط الثاني يتماشى تماماً مع ما قلته لهم".

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