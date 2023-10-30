إيلون ماسك يعترف: ضغوط عالمية بسبب توفير ستارلينك إلى غزة 

اعترف الملياردير، إيلون ماسك بأنه يشعر بضغوط عالمية بعد تقديمه خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، ستارلينك Starlink إلى غزة بعد الانقطاع التام للإنترنت والاتصالات الهاتفية الذي شهده القطاع على مدار الأيام القليلة الماضية.



وبحسب مجلة “ فوربس” الأمريكية فإن ماسك نشر رمزي تعبيري لـ “رأس منفجر”، وبعد أن تساءل أحد المستخدمين إذا ما كان "عالقًا بين أفضل شئ يمكن فعله" بعد شعوره بالضغط لتقديم خدمة ستارلينك في غزة ، رد ماسك بـ "نعم" برمز تعبيري عابس.

وبعد إعلان إيلون ماسك استخدام لتوفير ستارلينك في غزة، مع اقتصارها فقط على منظمات الإغاثة الإنسانية في غزة، رد وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كارهي إن إسرائيل "ستستخدم كل الوسائل المتاحة لها لمحاربة هذا".

واقترح كارهي أن يقدم ماسك وعدًا بإعادة تشغيل الإنترنت للقطاع وذلك من أجل تفاوض على إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين من قبل حركة حماس، قائلا إن حماس ستستخدم في نهاية المطاف ستارلينك في "الأنشطة الإرهابية" إذا تم توفيرها.

واستجاب ماسك بتوفير خدمة ستارلينك لمنظمات الإغاثة الدولية فقط، بعد مطالبات عديدة بتوفير شبكته ستارلينك لجميع المؤسسات والمنظمات الإغاثية والمدنيين، وذلك بعد قطع جيش الاحتلال الإسرائيلي الإنترنت والاتصالات الهاتفية وسط تصعيد الغارات الجوية وحملة برية يشنها.