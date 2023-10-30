ورشة بالعريش حول استخدام تطبيقات الأندرويد في إتقان صوتيات اللغة الإنجليزية

نظمت كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية جامعة العريش محافظة شمال سيناء، ورشة عمل لطلاب اللغة الإنجليزية بجامعة العريش بعنوان: "استخدام تطبيقات الأندرويد في إتقان صوتيات اللغة الإنجليزية واكتساب اللهجتين البريطانية والأمريكية".تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة.

تطبيقات الأندرويد:

واستعرض الدكتور حاتم سلامة ،أستاذ الأدب الإنجليزي - رئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها،ووكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة العريش ، خلال ورشة العمل سلامة أحدث تطبيقات الأندرويد التي من شأنها تنمية مهارات الاستماع والنطق لدى الطلاب وإكسابهم اللهجتين البريطانية والأمريكية.

وشرح سلامة تطبيق @voice aloud reader من حيث الخصائص وطريقة إدخال الملفات للقراءة وتغيير اللهجة والسرعة وطبقة ومستوى الصوت.

كما استعرض سلامة تطبيق الملاحظات السهلة EZ Notes للكتابة عبر الإملاء الصوتي بنفس تنسيقات الحاسوب لتنمية مهارة النطق لدى الطلاب.

وأكد سلامة على ضرورة تعظيم الاستفادة من الثورة التكنولوجية الهائلة التي يشهدها العالم للارتقاء بمستوى الفرد والمجتمع في شتى مناحي الحياة.

وأطلق د. حاتم سلامة مبادرة تحت شعار معا نحو الرقمنة للمساهمة في نشر الثقافة الرقمية في ظل سعي القيادة السياسية نحو التحول الرقمي،.

و الجدير بالذكر أن سلامة من أصحاب الهمم فاقدي البصر وأنه أول مرشح من أصحاب الهمم لمنصب نائب رئيس جامعة (جامعة العريش لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة) في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

