بالمواعيد والأماكن| جدول تخفيف أحمال الكهرباء.. ومطروح الأكثر حظًا| اعرف محافظتك

مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في مصر أصبحت أمراً متكرراً في كل فصل صيف، حيث يحدث انقطاع لساعات طويلة في بعض المناطق. وهذه المشكلة تحدث بسبب ارتفاع درجات الحرارة والطلب الكبير على الكهرباء خلال فصل الصيف. ولكنها تشكل تحدٍ حقيقيٍ للأفراد والشركات على حد سواء. وللتخفيف من هذه المشكلة، قامت الحكومة باتخاذ إجراءات لتنظيم جدول توزيع الكهرباء في محافظات مصر المختلفة. وهذا يهدف إلى تخفيف الأحمال الكهربائية وتوزيعها على فترات زمنية محددة في اليوم. وهذه الخطوة تهدف إلى توفير التيار الكهربائي بشكل متوازن ومنتظم للمواطنين والمؤسسات.