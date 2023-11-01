عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صور توجع القلب .. اللحظات الأخيرة في حياة جواهر على سرير المرض

الراحلة جواهر
الراحلة جواهر

توفيت صباح اليوم الفنانة الكويتية  جواهر، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وذلك منذ بداية عام 2020، حيث كانت تتلقى علاجها فى لندن ثم عادت إلى الكويت منذ عدة أشهر.

 

رحلة جواهر مع المرض اللعين

وفي شهر سبتمبر الماضي، كشفت الفنانة الكويتية جواهر تفاصيل وضعها الصحي، بعد أيام قليلة من خضوعها لعملية دقيقة  لاستئصال الورم.

 

وقالت في هذا المنشور :  "اللهم لك الحمد والشكر دائما وأبدا.. أشكر الجميع على سؤالهم عني ما قصرتوا بميزان أعمالك يا رب والحمد الله على كل حال.. واللهم لا اعتراض دعواتكم لي إنه النزيف يوقف علشان أقدر أكمل جرعاتي بإذن الله". 

 

وأضافت "ما في شي صعب على رب العالمين سبحانه.. کن فيكن وأملي بربي كبير.. اللهم إني رضيت فارضني بصحتي وعافيتي يارب واجمع شملي بأولادي متشافية متعافية بإذن الله يا رب".

 

جواهر من الأضواء إلى سرير المرض

بدأت جواهر  التمثيل في عام 1990 حينما ظهرت في مسرحية الأطفال «الخفاش» وكانت حينها في سن صغيرة فلم تستطع أكمال مشوارها بالتمثيل بسبب الدراسة. 

 

في عام 1996 ظهرت كموديل في فيديو كليب «كنت أحبه» للمغني خالد بن حسين، ومنها عادت للتمثيل وشاركت في أربع مسلسلات دفعة واحدة بعام 1997 لكنها بعد ذلك تراجعت وقررت الأعتزال لدوافع لم تكشف عنها.

 

 وفي عام 2003 عادت للتمثيل مرة أخرى بقوة حيث قدمت خمس مسلسلات في موسم واحد، وقدمت ايضًا فيه واحد من أشهر أدوارها هو «شمس» في مسلسل يوم آخر،  ومنها استمرت حتى عام 2005 حيث أعلنت الأعتزال للمرة الثانية وقيل أن اعتزالها كان بسبب الضغوطات التي واجهتها لكنها عادت للتمثيل بعد غياب استمر خمس سنوات وذلك بعام 2010 وقدمت عدة أعمال تلفزيونية كوميدية ودرامية، إلى عام 2018 حيث توقفت ولكن هذه المرة بسبب إصابتها بالسرطان.

 

تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة جواهر 

 

وكانت الأيام الأخيرة فى حياة الفنانة جواهر مليئة بالصعوبات، حيث إن مرض السرطان تمكن من جسمها بعد إصابة جهاز المناعة الخاص بها وأصاب الكبد، وهو ما جعلها تدخل فى مرحلة حرجة أدت إلى وفاتها.

 

جواهر الكويتية

711948-1
711948-1
1611287_0
1611287_0
6896827_1598246409
6896827_1598246409
8990281-1508560240
8990281-1508560240
20200208_062552_1050
20200208_062552_1050
9999027259
9999027259
EQH0tjmWsA4V5lA_590267_original
EQH0tjmWsA4V5lA_590267_original
Screen Shot 2023-11-01 at 4.53.33 PM
Screen Shot 2023-11-01 at 4.53.33 PM
جواهر الفنانة الكويتية جواهر مرض السرطان الكويتية جواهر رحلة جواهر مع المرض اللعين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المواعيد اتغيرت رسميًا|الجدول الجديد لتخفيف الأحمال في كل المحافظات ومدة انقطاع الكهرباء

لتخفيف الأعباء.. الرئيس السيسى يوقّع قانون تعديل "الضريبة على الدخل"

الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي.. إلى أين وصل سعر الأخضر؟

بأوامر من القائد العام .. إجراءات عاجلة في أحد الجيوش العربية

زوجة تطلب الخلع: بيخوني وبيعايرني بغلطتي معاه زمان

وفاة الفنانة الكويتية جواهر بعد صراع مع مرض السرطان

إشارة بذيئة تهدده بالرحيل| أزمة طارق حامد مع محمد شريف تقربه من العودة إلى الزمالك.. فرصة للقلعة البيضاء

قبل وفاتها وأولادها.. اللحظات الأخيرة فى حياة الفنانة الفلسطينية إيناس السقا

موضوعات متعلقة

رسميًا.. فيلم «⁧‫الهامور ح. ع»‬⁩ مرشح السعودية للأوسكار 2024

أخبار الفن| ابنة عمرو دياب تثير أزمة على السوشيال ميديا بسبب هذه الصور.. وشخصية مفاجأة في افتتاح الموسم السابع من حبر سري

الخميس القادم بداية الموسم السابع من حبر سري.. تعرف على أول ضيوفه

في عيد ميلاده.. تعرف على أغلي مكالمة لـ عبد الرحيم كمال في مشواره الفني

أحمد عز والعوضي على رأس القائمة.. أفلام يتم تصويرها استعدادا للعرض في هذا الموعد

حماقي وهنيدي وياسمين صبري الأبرز.. نجوم مصريين في افتتاح موسم الرياض 2023|صور

عبد المجيد عبدالله يحيى حفلا ضمن فعاليات موسم الرياض في هذا الموعد

بدء عزاء خال الفنان محمد محمود عبد العزيز في مسجد الشرطة بالدراسة

ترشيحاتنا

قرار عاجل من النائب العام ضد المتهمين بالتعدي على الأراضي الزراعية

ينتظر الأهلي أو صن داونز.. الوداد يتأهل إلى نهائي الدوري الإفريقي

متهم ببيع آثار مصرية بقيمة 3 مليارات جنيه..القبض على تاجر شهير|تفاصيل

مفاجآت صادمة بقضية حفل المنصورية| قصة تورط راقصة وشاعرة ومذيعة شهيرة وفيديوهات مثيرة

استشهاد 2510 طلاب من مختلف المراحل التعليمية في القصف الإسرائيلي

اندلاع حريق بمستشفى العيون غرب غزة بعد إطلاق قوات الاحتلال قنابل حرارية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور توجع القلب .. اللحظات الأخيرة في حياة جواهر على سرير المرض

يفككون العائلات..ردة فعل مؤلمة لطفل فلسطيني وجد أخيه صدفة.. فيديو

من مرارة الأحداث.. فلسطيني يعلم ابنته الضحك أثناء سماع أصوات القصف الإسرائيلي

بالأزرق اللامع.. بلقيس فتحي تخطف الأنظار بهذه الإطلالة على إنستجرام

فيديو

إسرائيل تعترف: جيشنا تلقى ضربة قاسية في غزة | ماذا حدث ؟

قبل قرار المركزي.. أعلى 3 شهادات استثمار في البنوك الآن

عالم الزلازل الهولندي يشعل عاصفة من الجدل والتخوفات: غزة ستزول «فيديوجراف»

قصة سيدة تلقت خبر استشهاد عائلتها في غزة بطريقة غريبة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ