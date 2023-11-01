صور توجع القلب .. اللحظات الأخيرة في حياة جواهر على سرير المرض

توفيت صباح اليوم الفنانة الكويتية جواهر، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وذلك منذ بداية عام 2020، حيث كانت تتلقى علاجها فى لندن ثم عادت إلى الكويت منذ عدة أشهر.

رحلة جواهر مع المرض اللعين

وفي شهر سبتمبر الماضي، كشفت الفنانة الكويتية جواهر تفاصيل وضعها الصحي، بعد أيام قليلة من خضوعها لعملية دقيقة لاستئصال الورم.

وقالت في هذا المنشور : "اللهم لك الحمد والشكر دائما وأبدا.. أشكر الجميع على سؤالهم عني ما قصرتوا بميزان أعمالك يا رب والحمد الله على كل حال.. واللهم لا اعتراض دعواتكم لي إنه النزيف يوقف علشان أقدر أكمل جرعاتي بإذن الله".

وأضافت "ما في شي صعب على رب العالمين سبحانه.. کن فيكن وأملي بربي كبير.. اللهم إني رضيت فارضني بصحتي وعافيتي يارب واجمع شملي بأولادي متشافية متعافية بإذن الله يا رب".

جواهر من الأضواء إلى سرير المرض

بدأت جواهر التمثيل في عام 1990 حينما ظهرت في مسرحية الأطفال «الخفاش» وكانت حينها في سن صغيرة فلم تستطع أكمال مشوارها بالتمثيل بسبب الدراسة.

في عام 1996 ظهرت كموديل في فيديو كليب «كنت أحبه» للمغني خالد بن حسين، ومنها عادت للتمثيل وشاركت في أربع مسلسلات دفعة واحدة بعام 1997 لكنها بعد ذلك تراجعت وقررت الأعتزال لدوافع لم تكشف عنها.

وفي عام 2003 عادت للتمثيل مرة أخرى بقوة حيث قدمت خمس مسلسلات في موسم واحد، وقدمت ايضًا فيه واحد من أشهر أدوارها هو «شمس» في مسلسل يوم آخر، ومنها استمرت حتى عام 2005 حيث أعلنت الأعتزال للمرة الثانية وقيل أن اعتزالها كان بسبب الضغوطات التي واجهتها لكنها عادت للتمثيل بعد غياب استمر خمس سنوات وذلك بعام 2010 وقدمت عدة أعمال تلفزيونية كوميدية ودرامية، إلى عام 2018 حيث توقفت ولكن هذه المرة بسبب إصابتها بالسرطان.

تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة جواهر

وكانت الأيام الأخيرة فى حياة الفنانة جواهر مليئة بالصعوبات، حيث إن مرض السرطان تمكن من جسمها بعد إصابة جهاز المناعة الخاص بها وأصاب الكبد، وهو ما جعلها تدخل فى مرحلة حرجة أدت إلى وفاتها.

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