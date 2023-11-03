حديقة النباتات التاريخية بأسوان تستقبل 12 ألف سائح في شهر أكتوبر المنقضي

محافظة أسوان عروس المشاتى ، والتى تمتلك الكثير والكثير من المزارات السياحية والمناطق الأثرية المتنوعة التى يحرص على زيارتها الزائرين المصريين ، وأيضاً ضيوف المحافظة من الأفواج السياحية للجنسيات الدولية والعالمية المختلفة .

ونلقى الضوء عبر منصة " صدى البلد " على أحد هذه المزارات السياحية التاريخية وهى حديقة النباتات العريقة والتى تمثل بانوراما جمالية غير مسبوقة .

حديقة النباتات

حديقة النباتات بأسوان

وقد أكد الدكتور عمرو محمود مدير عام الحديقة النباتية بأسوان أن الموسم السياحى الحالى حقق نجاح كبير على مستوى زيارة أعداد كبيرة من الأفواج الأجنبية للحديقة باعتبارها واحدة من أبرز المزارات السياحية فى أسوان.

وقال الدكتور عمرو محمود إن حركة السياحة الأجنبية داخل الحديقة النباتية لم تتوقف خلال فصل الصيف وذلك بعد اتصال الموسم الشتوى المنقضى بالموسم المقبل دون توقف فى فترة المنتصف وهى فصل الصيف.

وأضاف مدير الحديقة النباتية أن الحديقة سجلت خلال شهر أكتوبر المنقضى وحده زيارة نحو 12 ألف سائح أجنبى من مختلف الجنسيات الأجنبية الدولية، و2500 زائر مصرى، بإجمالى 14 ألفاً و500 زائر للحديقة خلال شهر واحد فقط.

الجنسيات

حديقة النباتات بأسوان

وأوضح مدير الحديقة النباتية بأن الحديقة تضم حوالى 800 نوعاً من النباتات النادرة على مستوى العالم نوع نباتى نادر على مستوى العالم، ومنها: "الجاك فروت وشجرة التك والنخيل الملوكى وشجرة الكروزيا "مهرش الفيل" وشجرة المشطورة "أبو النجف" وشجرة الألوستونيا "شجرة الشيطان" والجنزبيل "الصيدلية المتكاملة".

وحديقة النباتات كان يطلق عليها قديمًا حديقة النطرون، ثم اتخذها الإنجليز فى أواخر القرن التاسع عشر الميلادي لأغراض عسكرية، وأقاموا فيها قاعدة عسكرية كبيرة ، وسموها جزيرة السرادار نسبة للحاكم الإنجليزى سردار الجيش اللورد كتشنر الذى أنشأها .

وفى عهد الملك فؤاد الأول حدث تغيير جديد على أسمها فأصبحت تسمى بإسم جزيرة الملك حتى عام 1952م أى قيام الثورة المصرية فى شهر يوليو ، فأمر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بتغيير أسمها مرة أخرى ، وإطلق أسم جزيرة النباتات عليها ، والذى بقى على حاله حتى يومنا هذا .

وتعتبر الحديقة النباتية بأسوان جاذبة للعظماء والمشاهير وذلك لكونها مزارا سياحيًا تاريخيًا يتوافد إليه الزائرون والسائحون بشكل مستمر وخاصة أنها مدرجة على البرامج السياحية لمختلف الجنسيات بكافة دول العالم .

ومن أهم زوار حديقة النباتات جواهر لإل نهرو، رئيس وزراء الهند الأسبق، والملكة إليزابيث، ملكة إنجلترا، وتيتو، رئيس يوغوسلافيا الأسبق، وملك مصر فاروق الأول، وإبنته الأميرة فريال التى أطلق إسمها على إحدى الجزر المقابلة لحديقة النباتات.

وتمتلك الحديقة النباتية تاريخ طويل باعتبارها بقعة متميزة تقع على صفحة نهر النيل الخالد وخاصة أن تاريخ إنشائها يعود إلى العام 1898 حين اختار اللورد كتشنر أحد مندوبي إنجلترا في مصر، جزيرة نيلية بيضاوية الشكل تقع قبالة مدينة أسوان ليتخذها منتجعًا شتويا له ولأسرته.