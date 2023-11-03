قرار مٌثير من كولر تجاه محمد الشناوي بعد الخروج الأفريقي

قرر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إراحة محمد الشناوي حارس مرمي الفريق من مباراة المقاولون العرب غداً في دوري nile .

وكتب الإعلامي الرياضي محمد عراقي عبر حسابه علي فيسبوك "مارسيل كولر يقرر إراحة محمد الشناوي واستبعاده من قائمة الأهلي للقاء المقاولون"

واختتم فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها السابعة من مساء غداً السبت باستاد الجبل الاخضر ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.

وخرج الأهلي من بطولة الدوري الأفريقي بعد الخسارة من صن داونز بهدف نظيف في مجموع مباراتي الدور بل النهائي للبطولة القارية، وفشله في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل جنوب أفريقيا في مباراة الإياب أمس الأربعاء.