أكبر شريحة بيتزا..فنان عربي يثير الجدل على إنستجرام| فيديو

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو حصد مئات الالف من الإجابات لفنان كويتي شهير يستعرض اكبر قطعة بيتزا مما اثار فضول المتابعين لمعرفة التفاصيل ورائها.

ونشر الفنان الكويتي، نواف العنزي، مقطع فيديو قصير على حسابه الخاص على موقع انستجرام، الذي يتابعه من خلاله اكثر من 600 الف متابع، لقطعة بيتزا بحجم كبير غير طبيعي، وكتب “تقدرون تخلصون هالبيتزا بروحكم ؟”

وانهالت التعليقات على المنشور متعجبين من الحجم والتفاصيل، حيث قال احدهم مازحا “هو دكتور الرجيم قالي اكل ربع رغيف”.

يستعد الممثل الكويتي “نواف العنزي” في تقديم تجاربه التمثيلية عن طريق دخوله عالم الفن من باب الدراما التليفزيونية في رمضان 2024، مشيرا الي ان العمل سيكون عبارة عن مسلسل تليفزيوني يشارك فيه عدد من نجوم بالوطن العربي.

و صرح نواف العنزي، اليوم الجمعة ان مؤلف العمل يباشر كتابته تمهيدا لتنفذيه مع المخرج مشيرا الي ان اسماء فريق العمل بالكامل والجهة المنتجة ستكون مفاجأة وسيتم الاعلان من خلال مؤتمر صحفي عن كافة التفاصيل .

الجدير بالذكر ان نواف هو من أحد الممثلين المشهورين في الخليج وكانت اخر اعماله من خلال برنامجه “الغبقة الرمضانية” على قناة فنون، وهو اعلامي و ممثل كويتي قد سبق له تقديم برنامج الاكيل الكويتي علي قناة فنون العام الماضي والذي حقق نجاحا كبيراً.