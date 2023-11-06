طفل يثير جدلا بما قاله لوالده أثناء قصف محيط منزلهم في غزة..شاهد

أثار مقطع فيديو لطفل فلسطيني صغير من غزة حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب براءة الأطفال التي سيطرت على الموقف الصعب في ظل 30 يومًا يعاني فيها الفلسطينيون بمختلف الأعمار في قطاع غزة المحاصر.

ظهر في مقطع الفيديو الذي لم تتعد مدته الدقيقة 3 أشقاء صغار، ولدان وفتاة، خائفين أثناء سماع صوت طائرات القصف فوق منزلهم وفي محيطهم دون قدرة من الأب على إصدار ردة فعل.

وبينما تغطي ملامح الخوف وجه الفتاة الصغيرة وأحد أشقائها، يسأل الطفل الثاني والده بكل بساطة، قائًلا: "انزللهم يا بابا، وهاتي طيارتهم بحزامك" ليرد عليه والده: “وين أنزل عما يقصفوا بالطيران من فوق”.

قطاع غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، إنهاء حياة 5 أشخاص من موظفي الأمم المتحدة في غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وقالت وكالة الأنروا في بيان لها، أمس الأحد، إنه تم مقتل اثنين من موظفيها في 24 أكتوبر الماضي، وبذلك يرتفع عدد القتلي من الوكالة في غزة إلى 79 شخصا منذ هجمات حماس على الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر.

وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس الأونروا فيليب لازاريني، إن الخسائر تمثل أكبر عدد من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة الذين قتلوا في صراع في أي مكان في العالم في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن.

وأشادت الأونروا بموظفيها وسلطت الضوء على كيفية "مواصلتهم العمل بلا كلل لتقديم المساعدة الإنسانية" على الرغم من الخسائر والنزوح الذي يعانون منه في غزة.

كما قدمت الوكالة تحديثا لعدد القتلى جراء الغارات المنفصلة التي وقعت في محيط مخيم جباليا للاجئين في شمال غزة يومي 2 و4 نوفمبر في تقرير لها، وقالت إنها تأكدت من مقتل 27 شخصًا في الغارة التي وقعت بالقرب من مدرسة تابعة للأونروا في المخيم في 2 نوفمبر.

وذكر التقرير أن الغارة التي وقعت في 4 نوفمبر على مدرسة تابعة للأونروا في المخيم أسفرت عن وفاة 15 شخصًا.