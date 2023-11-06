رئيس وزراء كندا: أشكر الرئيس السيسي لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الإثنين، إنه أجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث خلاله الجانبيان على آخر تطورات الصراع في غزة.

وقال ترودو خلال الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء الكندي وعبر حسابة على منصة إكس: "تحدث رئيس الوزراء جاستن ترودو اليوم مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".

وكرر رئيس وزراء كندا إدانته للهجمات التي تشنها حركة المقاومة الفلسطينية حماس ضد الاحتلال الإسرائيلي، وأكد دعم كندا لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي، كما أكد أن حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني ولا تطلعاته المشروعة.

ووفقا لبيان رئاسة الوزراء الكندية، تبادل الزعيمان وجهات النظر حول الوضع الإنساني المتردي في غزة، وتم الاتفاق على أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لضمان الوصول الآمن ودون عوائق إلى المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.

وأعرب رئيس الوزراء الكندي عن تقديره لقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشددا على مبلغ 60 مليون دولار من الدعم الإنساني الذي تعهدت كندا بتقديمه كمساعدات منقذة للحياة للمدنيين.

وشدد ترودو أيضًا على أن ثمن العدالة لا يمكن أن يكون استمرار معاناة المدنيين الفلسطينيين، خاصة عندما يتعلق الأمر بالنساء والأطفال الأبرياء.

كما شكر رئيس الوزراء الكندي الرئيس السيسي على دعمه في تأمين مغادرة الرعايا الأجانب من غزة، بما في ذلك الكنديين وعائلاتهم في الأيام المقبلة.

واتفق الجانبيان على أهمية تجنب تصعيد هذا الصراع في المنطقة، مؤكدان مجددا على الحاجة إلى مسار متجدد لضمان حل الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين ليعيشوا في سلام وأمن وكرامة دون خوف.

واتفق رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والرئيس عبد الفتاح السيسي على البقاء على اتصال مع تطور الوضع.

https://x.com/JustinTrudeau/status/1721357130819600571?s=20