عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء كندا: أشكر الرئيس السيسي لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الإثنين، إنه أجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث خلاله الجانبيان على آخر تطورات الصراع في غزة.

وقال ترودو خلال الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء الكندي وعبر حسابة على منصة إكس: "تحدث رئيس الوزراء جاستن ترودو اليوم مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".

وكرر رئيس وزراء كندا إدانته للهجمات التي تشنها حركة المقاومة الفلسطينية حماس ضد الاحتلال الإسرائيلي، وأكد دعم كندا لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي، كما أكد أن حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني ولا تطلعاته المشروعة.

ووفقا لبيان رئاسة الوزراء الكندية، تبادل الزعيمان وجهات النظر حول الوضع الإنساني المتردي في غزة، وتم الاتفاق على أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لضمان الوصول الآمن ودون عوائق إلى المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة. 

وأعرب رئيس الوزراء الكندي عن تقديره لقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشددا على مبلغ 60 مليون دولار من الدعم الإنساني الذي تعهدت كندا بتقديمه كمساعدات منقذة للحياة للمدنيين.

وشدد ترودو أيضًا على أن ثمن العدالة لا يمكن أن يكون استمرار معاناة المدنيين الفلسطينيين، خاصة عندما يتعلق الأمر بالنساء والأطفال الأبرياء.

كما شكر رئيس الوزراء الكندي الرئيس السيسي على دعمه في تأمين مغادرة الرعايا الأجانب من غزة، بما في ذلك الكنديين وعائلاتهم في الأيام المقبلة.

واتفق الجانبيان على أهمية تجنب تصعيد هذا الصراع في المنطقة، مؤكدان مجددا على الحاجة إلى مسار متجدد لضمان حل الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين ليعيشوا في سلام وأمن وكرامة دون خوف.

واتفق رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والرئيس عبد الفتاح السيسي على البقاء على اتصال مع تطور الوضع.

https://x.com/JustinTrudeau/status/1721357130819600571?s=20

رئيس الوزراء الكندي: مازلنا نراجع الأدلة المتعلقة بانفجار مستشفى غزة

كندا تتهم الصين بشن حملة اختراق تستهدف المشرعين ورئيس الحكومة ترودو

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو غزة كندا الاحتلال الاسرائيلي حماس إسرائيل المساعدات الانسانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| محمد صلاح يوافق على الانتقال إلى الدوري السعودي.. 150 مليون دولار والتنفيذ في يناير

ساخراً من العقوبة.. أول رد فعل لـ فتوح بعد قرارات إدارة الزمالك

تحذير من ظاهرة جوية.. بيان مهم لهيئة الأرصاد عن حالة الطقس الغد

بعد قرار إقالة أوسوريو رسميا.. تعرف على مدرب الزمالك الجديد

عمر كمال عبد الواحد ينضم للأهلي | تفاصيل

مرتضى فضحه .. ميدو معلقا على واقعة فتوح : "أنا كنت فاكر نفسي فاجر"

تعليق مثير من نبيل الحلفاوي على فيديو بيومي فؤاد.. شاهد

بعد الهجوم عليه.. بيومي فؤاد يتحدى الجمهور برد فعل صادم

موضوعات متعلقة

كندا تتهم الصين بشن حملة اختراق تستهدف المشرعين ورئيس الحكومة ترودو

لدعمه إسرائيل .. طرد رئيس وزراء كندا جاستين ترودو من مسجد شهير.. فيديو

مجموعات السيخ بكندا يعبرون عن امتنانهم لـ ترودو لوقوفه في وجه الهند

كندا.. تأييد واسع من حكومة ترودو لاستقالة رئيس البرلمان على خلفية فضيحة

ترشيحاتنا

سعر الدولار رسميا الآن بعد ساعات من بيان البنك المركزي بشأن الاحتياطي

انطلاق ندوة اللغة والدراما في أدب المقاومة باتحاد الكتاب.. الأربعاء

أسعار العملات العربية : ثبات الريال والدرهم وتباين الدينار الكويتي في مصر اليوم

أسعار MG موديل 2023 بالأوفر برايس

لثاني مرة.. متظاهرون مؤيدون لفلسطين في تركيا يهاجمون قاعدة جوية أمريكية

رئيس وزراء كندا: أشكر الرئيس السيسي لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حركة الجنين قليلة.. علامات تنذر بالخطر أثناء الحمل

طريقة عمل الكبدة بدبس الرمان

حتى الحيوانات لم يرحموها.. كلب في غزة يرتجف من الرعب بعد قصف الاحتلال| شاهد

خبيرة تغذية تحذر من تناول الليمون على الريق| لهذ السبب

فيديو

انتقام السماء.. إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا فتحترق قاعدة للجيش الأمريكي «فيديوجراف»

سعر الذهب والدولار اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

الخذلان الأكبر.. دول عربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية «فيديوجراف»

«عيل مالوش لازمة» .. هل طرد بيومي فؤاد محمد سلام من مسرحيته؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ