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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لدعمه إسرائيل .. طرد رئيس وزراء كندا جاستين ترودو من مسجد شهير.. فيديو

مقطع من الفيديو
مقطع من الفيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة طرد رئيس وزراء كندا جاستين ترودو من أحد المساجد الشهيرة في البلاد، وذلك بسبب موقفه الداعم لإسرائيل في عدوانها المستمر على قطاع غزة.

ويظهر ترودو وهو واقف وسط صيحات الاستهجان من الحضور في المسجد، بعد أن دخله قادمًا من مظاهرات مؤيدة للاحتلال الإسرائيلي.

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وفي وقت سابق، قالت ترودو إن كندا لا تزال ملتزمة بحل الدولتين للصراع العربي الإسرائيلي المتصاعد، مع الاعتراف بوجهات النظر المتباينة والمخاوف المشتركة بين نوابه الليبراليين بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس.

وأوضح ترودو: "تبقى كندا ثابتة وثابتة فى التزامها بحل الدولتين. إن العالم والمنطقة بحاجة إلى دولة فلسطينية مسالمة وآمنة ومزدهرة وقابلة للحياة إلى جانب دولة إسرائيلية مسالمة ومزدهرة وديمقراطية وآمنة."

 

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