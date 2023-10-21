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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كندا تدعو مواطنيها في إسرائيل إلى عدم الاقتراب من حدود لبنان

أرشيفية
أرشيفية

دعت وزارة الخارجية الكندية، السبت، مواطنيها في إسرائيل إلى تجنب السفر إلى المنطقة الواقعة ضمن نطاق 5 كيلومترات من الحدود مع لبنان.

وقالت الخارجية عبر منصة إكس (تويتر سابقاً): "على الكنديين في إسرائيل تجنب جميع الرحلات إلى المنطقة الواقعة ضمن 5 كيلومترات من الحدود مع لبنان، بسبب العمليات العسكرية الجارية".

ومساء الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قصف أهدافًا تابعة لجماعة حزب الله داخل لبنان. كما أشار إلى أنه اعترض صاروخاً أطلق من الأراضي اللبنانية، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، التي نقلت عن الجيش القول إنه استهدف أيضاً موقعاً لحزب الله.

من جانبها، قالت جماعة حزب الله، إنها استهدفت موقعين إسرائيليين بالصواريخ "والأسلحة المناسبة" عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل. وأضافت أنها قصفت أيضًا تجمعًا لجنود إسرائيليين، دون ذكر تفاصيل أخرى.

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وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، إنه يبذل كل ما يمكن لتجنب التصعيد، بما يشمل لبنان، لكن الوضع الأمني لا يزال غير مستقر بسبب التوتر الشديد، موضحًا أن باريس بعثت رسائل "بشكل مباشر للغاية" إلى جماعة حزب الله لتجنب التصعيد.

وذكر الرئيس الفرنسي أنه لا يستبعد التوجه إلى الشرق الأوسط "في الأيام المقبلة"، فيما أشار إلى أنه لن يحضر قمة السلام في القاهرة.

وأضاف ماكرون أن بلاده سترسل مساعدات إنسانية طبية في الساعات المقبلة إلى مصر للانضمام إلى الجهود المصرية والأميركية بشأن قطاع غزة.

إسرائيل لبنان وزارة الخارجية الكندية كندا حدود لبنان حزب الله

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