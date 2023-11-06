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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سيناء مطمع للمخطط الإسرائيلي

من النيل للفرات.. تامر أمين يكشف المخطط الصهيوني الإسرائيلي منذ 120 عاما| فيديو

تامر أمين
تامر أمين

كشف الإعلامي تامر أمين، بالأدلة والبراهين خطة جيش الاحتلال الصهيوني لحلمهم من 120 عاما حتى الآن، مؤكدًا أن من 120 عام وقبل سنة 1948 السنة المعروفة بالنكبة على دولة فلسطين، خريطتهم تقول من النيل إلى الفرات.

وأضاف «تامر أمين» من خلال تقديمة لبرنامج “آخر النهار” على قناة "النهار" أن أول تفكير توسع عام 1956، لافتاً إلى أن عام 1956 هو عام العدوان الثلاثي على مصر من الجيش الصهيوني واشترك معه إنجلترا وفرنسا.



سيناء مطمع للمخطط الإسرائيلي


وأشار تامر أمين، إلي أن المقاومة الشعبية المصرية وبطولة بورسعيد ومدن القناة انتصرنا على هذه العدوان، موضحًا أن سيناء مطمع للمخطط الإسرائيلي، والمطمع الغربي في المخطط بالنسبة لإسرائيل لا يتغير. 

 

تامر امين جيش الاحتلال فلسطين النيل العدوان الثلاثي

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