أوستن: نلتزم بردع أي دولة أو جهة آخري تسعى لتصعيد الصراع بغزة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأثنين، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أجري اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جلانت للإطلاع على آخر المستجدات حول العمليات الإسرائيلية في غزة.

وخلال الاتصال، أكد وزير الدفاع الأمريكي على التزام الولايات المتحدة الصارم بحق دولة الاحتلال الإسرائيلي في الدفاع عن نفسها.

كما شدد أوستن على أهمية حماية المدنيين خلال العمليات العسكرية الإسرائيلي في قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي خلال الاتصال، التزام الولايات المتحدة بردع أي دولة أو جهة غير حكومية تسعى إلى تصعيد هذا الصراع في المنطقة.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية مواصلة إرسال المساعدات الأمنية الحيوية لإسرائيل في دفاعها عن نفسها ضد هجمات حماس.

وقال البنتاجون إنها لا تؤيد وقف إطلاق النار لأنه يمنح الفـصـائل الفلسطينية الوقت لإعادة تنظيم صفوفها وشن هجمات جديدة.

وأضافت الوزارة:" ندعم هدنا إنسانية مؤقتة في قطاع غزة لتمكين المساعدات من الدخول وكذلك لخروج المحتجزين".

وتابع البنتاجون: "القوات الخاصة الأمريكية قدمت النصح لإسرائيل من أجل استعادة المحتجزين ولا نشارك في أي هجمات عسكرية إسرائيلية".