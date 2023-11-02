البنتاجون: نواصل إرسال المساعدات الأمنية الحيوية لإسرائيل

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، مواصلة إرسال المساعدات الأمنية الحيوية لإسرائيل في دفاعها عن نفسها ضد هجمات حماس، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.



وقالت البنتاجون إنها لا تؤيد وقف إطلاق النار لأنه يمنح الفـصـائل الفلسطينية الوقت لإعادة تنظيم صفوفها وشن هجمات جديدة.

وأضافت:" ندعم هدنا إنسانية مؤقتة في قطاع غزة لتمكين المساعدات من الدخول وكذلك لخروج المحتجزين".

وتابعت البنتاجون:" القوات الخاصة الأمريكية قدمت النصح لإسرائيل من أجل استعادة المحتجزين ولا نشارك في أي هجمات عسكرية إسرائيلية".

وأكملت:" القوات الأمريكية تساعد إسرائيل فقط في التخطيط دون المشاركة في التنفيذ، ونواصل مراقبة الوضع في الشرق الأوسط عن كثب ومستمرون في حماية قواتنا ومواطنينا بالمنطقة".