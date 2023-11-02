الاحتلال الإسرائيلي يقاتل بكامل قوته في غزة

قدم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي تحديثًا حول آخر التطورات على الأرض.

وكرر دانييل هاغاري ادعاء إسرائيل السابق بأنها طوقت مدينة غزة بالكامل، وقال إن الجيش الإسرائيلي هاجم في الساعات الأخيرة مواقع ومقرات إطلاق تابعة لحماس.

وأضاف: تم تحديد العبوات الناسفة والمتفجرات وتفكيكها حتى تتمكن القوات من التحرك بحرية.

وزعم هاغاري أن الجيش الإسرائيلي "دائماً ما تكون له اليد العليا" في المعارك، ويستخدم النار "من الجو والبحر" عند الضرورة، وقال إن الجيش الإسرائيلي يقاتل "بكامل قوته" لمواجهة حماس.

أما بالنسبة لشمال إسرائيل، فقال إن الجيش هاجم أهدافا لحزب الله هذا المساء، وأضاف أنه تم ضرب "العديد من الأهداف" الليلة ردا على إطلاق حزب الله الصواريخ.