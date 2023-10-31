البنتاجون: القواعد الأمريكية في العراق وسوريا تعرضت للهجوم 27 مرة خلال أسبوعين

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، مساء اليوم الثلاثاء، إن القواعد الأمريكية في العراق وسوريا تعرضت للهجوم 27 مرة خلال الأسبوعين الماضيين.

وقبل قليل، قال البنتاجون، إن أمريكا ستنشر 300 جندي إضافي في الشرق الأوسط، مما يوفر قدرات تتعلق بالتخلص من الذخائر المتفجرة والاتصالات وغيرها من أشكال الدعم.

وأمس، قالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن الهدف من نشر المزيد من القوات الأمريكية الآن في الشرق الأوسط هو الردع، مضيفا أن القوات الأمريكية استهدفت عدة مناطق تابعة لوكلاء إيران في المنطقة لإرسال رسالة إلى طهران.

أوضح البنتاجون، أن الولايات المتحدة تركز على منع التصعيد توسع الصراع بين قطاع غزة وإسرائيل إلى باقي المنطقة.