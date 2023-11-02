البنتاجون عن صواريخ الحوثيين: لديهم القدرة على قصف إسرائيل

قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، اليوم الخميس، إنها علي علم أن لدى الحوثيين في اليمن القدرة على إطلاق صواريخ تصل إلى إسرائيل.

وأوضحت الدفاع الأمريكية، أنها “تدعم هدنة إنسانية مؤقتة في قطاع غزة لتمكين المساعدات من الدخول ولخروج الرهائن والمحتجزين”.

ولفتت إلى أنها “لا تؤيد وقف إطلاق النار لأنه يمنح حماس الوقت لإعادة تنظيم صفوفها وشن هجمات جديدة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، إن الجيش الإسرائيلي حاصر مدينة غزة، مشيرا إلي أن “الجهود المبذولة لتطويق مدينة غزة قد اكتملت”.

وأضاف هاجاري، في إفادة صحفية، أن “الجنود يهاجمون مواقع حماس الأمامية ومقراتها والبنية التحتية التابعة لها في غزة”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، زعم أن القوات البرية قتلت حوالي 130 شخصا من قوات المقاومة الفلسطينية خلال اشتباكات في شمال قطاع غزة في الساعات القليلة الماضية.

وأضاف أن “القوات تواصل شن معارك شرسة ضد حماس، بينما تقوم بالعثور على الأسلحة وتدمير البنية التحتية للحركة”.

وتابع جيش الاحتلال الإسرائيلي: “خلال المعارك المسلحة التي أجرتها قواتنا، تم القضاء على حوالي 130 شخصا”.

وقال إن “القوات الجوية الإسرائيلية واصلت أيضًا غاراتها على غزة، مضيفًا أن الطائرات قصفت عددًا من المقرات العسكرية التي يستخدمها كبار مسؤولي حماس، من بين أهداف أخرى تابعة للحركة”.