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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. المقاومة الإسلامية تعلن ضرب هدف حيوي إسرائيلي على سواحل البحر الميت

ارشيفي
ارشيفي

أكدت المقاومة الإسلامية في العراق ضربها هدفاً حيوياً لدولة الاحتلال الإسرائيلي على سواحل البحر الميت.

ووفق البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية في العراق؛ أكدت المقاومة العراقية  استمرارها في دك معاقل العدو الإسرائيلي بحسب البيان الصادر عنها.

وذكرت المقاومة الإسلامية في العراق يأتي ذلك نُصرةً لأهلنا في غزّة وردًا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ.

وفي وقت سابق ذكر المرصد السوري، أنه سُمع ، دوي انفجارات كبيرة في حقل العمر النفطي أكبر قواعد التحالف الدولي في سوريا والتي تسيطر عليها القوات الأمريكية.

كما ذكرت وسائل إعلام سورية أن انفجارا كبيرا وقع داخل قاعدة حقل العمر، التي تسيطر عليها القوات الأمريكية، شرقي مدينة دير الزور السورية.

وكانت قناة الميادين ذكرت في وقت سابق أن انفجارا قويا سمع داخل قاعدة حقل كونيكو للغاز الأمريكية بريف دير الزور الشمالي، حيث يرجح أن الانفجارات ناتجة عن استهداف القاعدة بعدة صواريخ من دون معلومات عن الخسائر.

واستهدفت المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة "الشدادي" المحتلة  في الحسكة السورية، برشقة صاروخية ، أصابت أهدافها بشكل مباشر، بحسب ما ذكرت قناة الميادين .

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