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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 10 سنوات لـ متهمين اثنين في خلية داعش الجيزة

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

عاقبت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بدر، 3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات في اتهامهم مع اخرين سبق الحكم عليهم بتولي قيادة تنظيم داعش الإرهابي بالجيزة والإنضمام إلى التنظيم الإرهابى، في القضية المعروفة إعلاميا بـ داعش الجيزة.

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وكانت النيابة العامة اتهمت المتهم الاول بأنه تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، فضلا عن تولي تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماه " داعش" التي تدعو إلى تغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم واستهداف المنشآت العامة. 

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وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذة الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات، والمتهمين من الثاني وحتى الخامس انضموا إلى هذه الجماعة مع علمهم بأغراضها.

داعش داعش الجيزة المستشار محمد السعيد الشربيني محكمة جنايات أمن الدولة العليا الدائرة الأولى إرهاب

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